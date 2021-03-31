龍山寺百年佛鼓於龍山文創基地展至4/30 擬送响仁和修復

艋舺龍山寺收藏重達250公斤的百年彩繪佛鼓，在龍山文創基地展出。（記者楊心慧攝）

2021/03/31 16:38

〔記者楊心慧／台北報導〕艋舺龍山寺收藏的一具重達250公斤的百年彩繪佛鼓，兩週前從龍山寺搬到龍山文創基地，今天舉辦活動開跑記者會，「百年謎漾佛鼓重現」展期自昨起至4月30日止，為期一個月的活動，有8場免費的文史系列導覽，以及每週二、五的教學觀摩時間，展期結束後，龍山寺規劃將佛鼓送往响仁和鼓藝工坊，由享譽國際的台灣製鼓名師王錫坤修復佛鼓，待修復後還會再重回龍山文創基地展示。

龍山寺屹立台北城西近3百年，這次展示的佛鼓，根據龍山寺修築史、鼓面的彩繪及鼓環造型推測，應為日本時期龍山寺第3次改建時所建造，今天現場邀請老松國小十鼓擊樂隊演出「歡欣鼓舞」，小朋友精力充沛擊出震耳鼓聲，象徵延綿不絕的傳承精神，接著播放佛鼓搬遷紀錄片，見證佛鼓搬遷的實況。

佛鼓於龍山文創基地展示期間，將由國立台灣藝術大學古蹟藝術修復學系助理教授邵慶旺，帶領學生進行佛鼓清理及科技檢測教學，每次課程將開放時段供民眾觀摩，讓大家有機會接觸文物修復。

龍山文創基地計畫主持人洪文和表示，謝謝龍山寺選擇在龍山文創基地展示，搬運過程艱辛，動用130噸吊車搬運鼓，接下來將會努力活絡基地、推廣艋舺文化，翻轉大家對艋舺舊城的既定印象。

副市長蔡炳坤受訪表示，龍山寺是台北市重要廟宇，擁有282年歷史，百年佛鼓更具有意義，對於文化資產的保護，龍山寺做得很好，另一方面，文物的修復再利用也很重要，從修復期、修復中、修復後都會做相關的紀錄，龍山寺和社區分享寺內寶貴文物，將進一步帶動艋舺的繁榮，對整個地方繁榮、進步都會有貢獻。

蔡炳坤指出，艋舺有很深的文化底蘊、信仰文化更是其重要元素，北市府將透過無圍牆博物館串連相關資源，龍山文創基地作為重要的核心場域，以艋舺傳統文化融合創作，展現萬華人文風貌，這次更將透過展示百年佛鼓、文化導覽及講座等系列活動，訴說萬華過往生活歷史、宗教信仰及文化意涵。

龍山寺董事長黃書瑋指出，這具佛鼓在日治時期就開始使用，後來因斑駁換鼓，這具鼓改為收藏在寺內，這次藉著要拿出來修復，先對外展示，後續也會規畫相關的再利用的計畫。

艋舺龍山寺收藏的一具重達250公斤的百年彩繪佛鼓，兩週前從龍山寺搬到龍山文創基地，今天舉辦活動開跑記者會。（記者楊心慧攝）

副市長蔡炳坤致詞。（記者楊心慧攝）

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