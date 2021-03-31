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    讓憲政更完善 蔡英文：執政黨要負起責任提黨版草案

    總統蔡英文兼民進黨主席蔡英文31日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

    總統蔡英文兼民進黨主席蔡英文31日出席主持中常會。（記者廖振輝攝）

    2021/03/31 16:23

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對立法院本會期憲改工程，民進黨上月成立憲政改革小組將提出黨版憲改草案，今召開首次會議。民進黨主席、總統蔡英文會前致詞表示，讓憲政體制更加完善，是民進黨長期以來的主張，身為執政黨更要負起責任，提出自己的版本，務實回應人民對於國家體制優化、民主深化和人權保障的期待。

    憲政改革小組由總統府資政姚嘉文、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦擔任共同召集人，成員包括黨籍立委、黨中央代表及專家學者等。

    蔡英文於小組首次會議前到場致謝，她致詞表示，憲改是國家大事，隨著本屆立法院成立了修憲委員會，所有攸關政府制度、人民權利的各項憲改議題，就應該要被充分對話、形成共識，這也是現階段憲政改革的重點。

    蔡英文表示，接下來，我們的憲改小組，有幾項重要的任務。首先，讓憲政體制更加完善，是民進黨長期以來的主張。身為執政黨，我們在執政過程中對政府體制的運作，累積了許多經驗。因此我們更要負起責任，提出自己的版本，務實回應人民對於國家體制優化、民主深化和人權保障的期待。

    蔡英文指出，第二，修憲是朝野各黨、公民社會的共同期待。成立憲改小組，就是希望能夠透過廣泛諮詢，讓各方意見領袖、立院各種提案版本，能夠被綜整成符合本黨理念，也得到社會廣泛支持的黨版意見，進而提供中央黨部、立院黨團，作為黨版草案的基礎。

    蔡英文最後說，今天的會議，就是更進一步討論的開始。憲政改革的責任很重大，拜託大家務必全力以赴，為台灣盡一份心力。

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