台北雙子星開發案二闖環評未過 環委籲景觀、交通再檢討

台北市今天針對雙子星開環評會。（記者蔡思培攝）

2021/03/31 16:25

〔記者蔡思培／台北報導〕台北車站周邊規劃將推動C1/D1土地開發案（台北車站雙子星大樓聯合開發案），未來雙子星將成為台北市西區門戶。台北市政府今召開環評會審議，但環委認為雙子星外型設計太醜、對周邊交通可能造成衝擊、綠運輸方面也有進步空間，最後雙子星案闖關失敗，環評會要求開發單位重新送件再審。

雙子星建設案位於台北市重慶北路一段，曾經歷5次流標，2019年主辦機關台北市捷運工程局才終於與藍天宏匯團隊簽約。雙子星開發單位是台北雙星股份有限公司，總投資金額達606億元，未來預計建造兩棟多用途大樓，樓層數分別為74樓、56樓，總樓地板面積達58萬平方公尺。雙子星預估2026年8月完工，未來會有商場、辦公室、旅館、停車場等多用途。

台北市去年12月就針對雙子星案辦環評，當時環委認為台北雙星應降低停車需求、透過交通管理減少車位，且雙子星過去僅願意年購買100萬度綠電，環委認為綠能認購應再提升。台北雙星今天針對交通、綠能提出改善方式，台北市政府希望在2030年達成綠運具70%，雙子星案因此以綠運具80%規劃停車空間，預計在6至9樓設置1519席汽車位、500席停車位，未來還會透過共享停車位、接駁車方式，降低私人運具使用。台北雙星也願意將年購買綠電，從100萬度提升到459萬度，若購買綠電不足也會繳交代金。

不過多位環委都指出，台北車站交通早已壅擠，未來雙子星完工車流量可能再增加，由於附近就有捷運站，開發單位應再評估停車需求，並將綠運具從80%再提升，開發單位也應該提出要設置的自行車站數量。台北市交通局也建議台北雙星，除可將停車資訊傳給交控中心，讓外面的使用者掌握停車狀況，接駁車班次、站位、指引等資訊也都應該與公運處協調確認。環委李育明也指出，台北雙星雖將綠電提升，但其實是應經濟部去年底頒布法規所訂出的標準，台北雙星只是依循法規，而非主動將購買綠電量提升。

環評會上多位環委也針對雙子星外觀、綠色能源提出質疑，環委陳起鳳說，雙子星是台北市西邊門戶計畫，對應信義區的台北101，而且是2020年後的建築，但建築卻不好看，還可能對景觀、光害、生態都可能造成影響。環委楊之遠也說，他雖沒有學過景觀，但一看建築就覺得不美，希望台北雙星拿出創意與誠意。環委龍世俊也說，現在全世界努力零碳排放，雙子星外圍卻採用不節能減碳的玻璃帷幕設計，相當不符國際趨勢，建議若有可能要重新設計。

台北雙星表示，建築美醜較主觀，設計時不希望在周邊創造太顯眼建築，且附近有北門、三井倉庫等歷史建物，過去文資審查也有文資委員希望建築外觀低調。雙子星設計除美學，還考量到風動，並採簡約、輕巧設計。現在若要更改設計圖，用別的方式蓋建築，設計上確實有困難，至於環委擔心節能方面，未來在玻璃選擇方面會符合外型與節能。

台北雙星也表示，台北長廊將由原6公尺寬增加至10公尺、並增加迴廊與C1D1裙樓串聯、向南跨越北平西路與交六、交八連結及向東延伸至台北車站，因此土石方量會增加，預估需要80、90天的運土時間。

最後環評會決議，台北雙星應針對周邊停車場供給數量檢討，並提出停車管理策略、人流串聯等周邊交通管理計畫。台北雙星也應再針對再生能源、綠建築等承諾事項進行說明。環評會要求台北雙星在1個月內針對委員意見，再將資料送環評會審理。

台北車站特定專用區C1/D1土地開發案模擬圖。（圖由北市環保局提供）

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