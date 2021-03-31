現代版黃袍加身？北市大拒遴選新校長 推戴遐齡卸任後繼續代理

台北市立大學校長戴遐齡今年7月31日任期屆滿8年，必須卸任，北市大卻遲遲未修訂校長遴選要點，台北市教育局要求戴遐齡校長必須依法行政及尊重體制。（資料照）

2021/03/31 16:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大學與柯市府持續鬥法！台北市立大學校長戴遐齡將於今年7月31日任期屆滿8年，必須卸任，北市大卻遲遲未依照「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，修訂校長遴選要點，傳出北市大上週二（23日）召開校務會議，校內近日更有教授連署支持、要拱戴遐齡出任代理校長，下週一將開會通過，宛如現代版黃袍加身。台北市教育局今日下午發布新聞稿嚴正聲明，市府尊重大學自治，但要求戴遐齡校長必須依法行政及尊重體制。

台北市教育局嚴正聲明 戴遐齡須依法行政及尊重體制

台北市立教育大學、體育學院2013年合併為台北市立大學，由台北市政府管轄，每年由北市府教育局編列經費16至18億元，挹注支持北市大發展，前體委會主委戴遐齡擔任首任校長。戴遐齡自2013年8月1日起就任首任校長、2017年8月1日續任，任期將於今年7月31日屆滿。

但戴遐齡擔任校長期間惹出不少風波，教育局曾派員「柔性勸退」，作風強硬的戴遐齡最後仍順利連任。教育局去年發函，要求北市大啟動校長遴選程序、訂定遴選要點，未料北市大置之不理，甚至還悄悄開校務會議，決議不接受台北市政府的遴選辦法，不願讓台北市長柯文哲插手圈選新校長。

北市大認為市府圈選校長遴選委員 妨礙大學自主，至今尚未組委員會

根據「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，北市大應於校長任期屆滿10個月前組校長遴選委員會，委員會成員共15人，其中校友、社會公正人士這２類代表，需由校務會議各推薦3倍人選，再由報北市府圈選，但北市大認為由市府圈選，是妨礙大學自主，至今尚未組成委員會、沒提出人選。

據了解，北市大於23日召開校務會議，會中口頭諮詢現任2位副校長有無意願擔任校長，2位副校長婉拒，這幾天北市大校內有教授開始展開連署，準備推派戴遐齡擔任代理校長，若下週一開會通過，戴遐齡將是第三任校長，此舉引發教育界人士的譁然，驚訝說「難不能戴遐齡要當萬年校長嗎？太離譜、厚臉皮。」

已當8年校長 北市大教授連署推派戴遐齡擔任代理校長

北市大於28日行文教育局說明校務會議的決議，教育局今日下午緊急發布新聞稿指出，戴校長自2013年8月1日起就任第1任校長、2017年8月1日續任第2任校長，任期將於2021年7月31日屆滿，依大學法及該校組織規程之任期規定及立法意旨，不得再參與第3任校長遴選，更不得擔任代理校長一職，北市大自副校長、5院院長及各系所學術主管等人才濟濟，相信有更好的校長領導校務，校長任期將屆，校長難產，教育局嚴正要求現任校長應秉持超然立場負起責任依法行政。

教育局痛批，北市大怠惰修法、嚴重失職，又目前該校所訂運作要點草案部分條文與運作辦法未符，且未於大學法規定期限組成遴選委員會，嚴重延宕110年8月1日新任校長遴選進度，並衝擊校園聲譽及正向校園文化，亦將阻礙學校願景發展。市府期許校長應傾聽接納校友會、更多教師及學生之心聲，遴選更好的校長，共謀校務邁向頂尖大學。

教育局表示，該校今年3月25日逕由秘書室公告現任校長聘期將於110年7月31日屆滿，3月23日召開之校務會議決議由校務會議代表連署推舉代理校長人選，依大學法及該校組織規程第16條所揭示校長任期制、第20條規定代理校長之代理順序之立法要旨及精神，任期屆滿8年之戴校長不得擔任代理校長一職，期望北市大儘速修訂運作要點及啟動遴選作業始為正辦，而代理校長之人選應依法制、程序正義辦理。

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