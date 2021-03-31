為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    潘忠政盼見蔡總統 府：與環團溝通機制一直都有

    藻礁公投領銜人潘忠政等多位環團代表31日至農委會與主委陳吉仲及民進黨副秘書長林飛帆等人會面，會後潘政忠（左二）向媒體說明會談內容。（記者羅沛德攝）

    藻礁公投領銜人潘忠政等多位環團代表31日至農委會與主委陳吉仲及民進黨副秘書長林飛帆等人會面，會後潘政忠（左二）向媒體說明會談內容。（記者羅沛德攝）

    2021/03/31 15:41

    〔記者蘇永耀／台北報導〕對於藻礁公投發起人潘忠政今表達希望與蔡英文總統會面一事，總統府發言人張惇涵表示，實際上，蔡總統從2017年以來，每年都會有適當的時間與機會，跟許多環團代表們一起見面，面對面交換意見。而這4年當中，潘忠政先生也有3年與會。

    張惇涵表示，蔡總統與環團朋友的溝通機制一直都有，也希望過去這樣的模式能夠有機會延續。持續溝通、誠懇對話一直是政府的立場，我們也期盼環團朋友能夠在各項環境領域的議題上，提供政府部門有建設性的政策建議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藻礁會談》潘忠政︰目標一致無共識 陳吉仲︰非核護藻礁有共識
    2021/03/31 14:25

    藻礁會談》潘忠政︰目標一致無共識 陳吉仲︰非核護藻礁有共識
    潘忠政最快約明天喝咖啡 陳吉仲：尊重配合 不設條件都能談
    2021/03/30 14:21

    潘忠政最快約明天喝咖啡 陳吉仲：尊重配合 不設條件都能談

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    最快明見陳吉仲談藻礁 潘忠政：三接遷離桃園大潭是底線
    2021/03/30 12:18

    最快明見陳吉仲談藻礁 潘忠政：三接遷離桃園大潭是底線
    陳吉仲：盼本週會見藻礁公投聯盟 所提方案可滿足環團期待
    2021/03/29 14:05

    陳吉仲：盼本週會見藻礁公投聯盟 所提方案可滿足環團期待

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    臺北市今日熱門
    我再援贈巴拉圭直升機預定今運達 吳釗燮掛保證：台巴關係絕對沒問題
    2021/03/24 15:54

    我再援贈巴拉圭直升機預定今運達 吳釗燮掛保證：台巴關係絕對沒問題

    黨員投票權入黨2年改1年？ 蔡英文裁示交中常會決定
    2021/03/24 16:26

    黨員投票權入黨2年改1年？ 蔡英文裁示交中常會決定

    國民黨中常委提案要求趙少康當面討論 將邀趙「專題演講」
    2021/03/24 16:23

    國民黨中常委提案要求趙少康當面討論 將邀趙「專題演講」

    好市多名牌外套「下殺37折」 苦主直呼：太早買！
    2021/03/24 16:19

    好市多名牌外套「下殺37折」 苦主直呼：太早買！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播