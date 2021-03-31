潘忠政盼見蔡總統 府：與環團溝通機制一直都有

藻礁公投領銜人潘忠政等多位環團代表31日至農委會與主委陳吉仲及民進黨副秘書長林飛帆等人會面，會後潘政忠（左二）向媒體說明會談內容。（記者羅沛德攝）

2021/03/31 15:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於藻礁公投發起人潘忠政今表達希望與蔡英文總統會面一事，總統府發言人張惇涵表示，實際上，蔡總統從2017年以來，每年都會有適當的時間與機會，跟許多環團代表們一起見面，面對面交換意見。而這4年當中，潘忠政先生也有3年與會。

張惇涵表示，蔡總統與環團朋友的溝通機制一直都有，也希望過去這樣的模式能夠有機會延續。持續溝通、誠懇對話一直是政府的立場，我們也期盼環團朋友能夠在各項環境領域的議題上，提供政府部門有建設性的政策建議。

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