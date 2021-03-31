播報「磐石艦」疫情不實內容 中視新聞台遭罰50萬

中視新聞台「2020庶民大頭家」討論磐石案遭檢舉。（NCC提供）

2021/03/31 15:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行第957次委員會，針對廣播電視節目廣告諮詢會議案件進行審議，除了有多個節目遭到警告外，中視新聞台的「2020庶民大頭條」、東森財經新聞台的「57爆新聞」分別因違反公序良俗、節目與廣告未能明顯區隔，遭罰50萬、20萬元。

NCC指出，此次決議計有6件予以核處，其中違反妨害公序良俗規定1件、違反電視節目分級規定4件及違反節目應與廣告區隔規定1件；另有2件發函改進。

在中視新聞台部分，NCC表示，去年4月21日晚間8時至9時的「2020庶民大頭家」，遭民眾檢舉播出「磐石軍艦148人船上發病，竟放下趴趴走？」及「謊稱僅1人頭痛！改口70人就醫 深夜竟再爆148人發病」等標題與內容。但中央疫情中心已表示就醫者並非全是疾病症狀，節目以「發病」為標題，涉有造成社會恐慌，而有妨害公序良俗之情形。

至於東森財經新聞台去年7月20日晚間6至8時的「57爆新聞」，則因民眾反映，介紹三倍劵優惠時，針對特定品牌正面宣傳報導時間較長，且有相關畫面特寫，致違反節目應能明顯辨認，並與其所插播之廣告區隔之規定。

而HBO去年6月27日所播出之「星際異攻隊2」、東森洋片台去年6月28日所播出之「猛毒」、緯來電影台於去年7月9日所播出之「V.I.P.」，以及三立台灣台去年7月23日所播出之「炮仔聲」等，則因違反節目分級規定，遭NCC「警告」。

決議發函改進部分，NCC提到，一件是中天新聞台去年9月6日「中天晚間新聞」報導板橋浮洲合宜宅新聞，使用民眾提供之影像未妥善查證，建議業者日後應標註出處或提供者，並對於更正報導之方式與時效，應達到更正效果，如需更正畫面誤用、錯置，宜以畫面露出方式更正。

另一件則是TVBS新聞台去年8月4日「晚間67點新聞」節目，經民眾反映新聞報導出現非普遍級電影之恐怖畫面，建議新聞報導引用電影畫面仍應符合普級規定，避免出現影響未滿6歲兒童之血腥、暴力、恐怖畫面。

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