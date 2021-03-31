台灣鳳梨有蟲？ 國台辦拿出放大蟲照 綠委反擊：隨便亂講

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日拿出多張放大的蟲體照片，質疑台灣鳳梨有菝葜黑圓盾蚧、新菠蘿灰粉蚧等害蟲。（翻攝直播）

2021/03/31 15:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國以檢疫害蟲為由禁止台灣鳳梨進口，農委會日前質疑中方並無證據，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日再度聲稱，去年向台灣通報不合格情況確定是28件，更在記者會上拿出通報函與放大的蟲體照片，質疑台灣鳳梨有菝葜黑圓盾蚧、新菠蘿灰粉蚧等蟲；對此，民進黨立委王美惠受訪批評，國台辦隨便在胡亂講，若真有蟲怎麼現在才拿出來，非常不合理。

朱鳳蓮今日表示，關於暫停台灣地區鳳梨輸入的問題，我們也在持續關注。上次發佈會時指出，希望台灣方面能夠採取切實行動。

朱鳳蓮拿出放大蟲體照片指出，2020年大陸向台灣書面通報了28批鳳梨不合格情況，其中14批檢出菝葜黑圓盾蚧，特地向相關部門要到一些圖片，可以給大家展示一下。這是鳳梨上查驗出的害蟲，這是放大50倍之後的菝葜黑圓盾蚧，另外有8批是大洋臀紋粉蚧，還有6批是新鳳梨灰粉蚧。

朱鳳蓮提及，通報過去台灣方面沒有任何的回覆，不合格的情況也沒有得到改善。在今年初向大陸海關申報的台灣鳳梨中，又有5批檢出菝葜黑圓盾蚧。

朱鳳蓮說，他們一直稱沒有證據，這是相關部門給我們提供的28批次通報函，樁樁件件都是有據可查的。這是檢驗的報告，就是這些害蟲的檢驗報告，也都是每一批次都有。「如果民進黨當局夠擔當的話，就應該切實地負起監管的責任，從源頭上去處理相關的問題，而不要再搞什麼政治操弄」。

民進黨立委王美惠表示，國台辦隨便在胡亂講，若真的有蟲早就拿出來了，怎麼等到現在才拿出來，這不是什麼正常行為，非常不合理，農委會應說明清楚。

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