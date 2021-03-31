江啟臣：民進黨強徵農田水利會 農民成為耗水代罪羔羊

國民黨主席江啟臣今日主持中常會。（記者塗建榮攝）

2021/03/31 14:53

〔記者施曉光／台北報導〕台灣旱情持續，國民黨主席江啟臣今日主持中常會時指出，民進黨強徵農田水利會，但一年過去，水利設施沒有改善，農業用水高漏水率依舊，讓農民背負不白之冤，莫名成為耗水的代罪羔羊。

江啟臣指出，蔡政府當初以提高用水效率作為強徵的理由，事實證明農業用水不但效率沒提高，缺水仍然第一個犧牲農業用水，農民的問題沒有改善，只達到了蔡政府的政治目的。

江啟臣表示，台中、苗栗部分地區將於4月份開始民生用水的限水措施，也引發了爭議與民怨，全民配合節水固然無可厚非，然而到去年109年為止，台灣自來水公司統計，仍然有高達13.9%以上的漏水率，一年浪費4.4億噸的自來水，面對改善漏水率，節省水資源的工作，我們仍有許多努力的空間，執政黨面臨百年大旱，更應該謙卑面對，而不是無視人民的不便，只想著自我宣傳超前部署。

此外，江啟臣也說，民生用水的調節，更應該考量到防疫的需求，面對防疫優先的清潔工作，民生用水同樣是不可或缺的防疫物資，水資源相關單位與防疫指揮中心，應該協力配合，在缺水的時間，加強輔導國人在節省水資源的前提之下，持續精進防疫作為，確保兩者兼顧。

有關公投事宜，江啟臣表示，民進黨政府在公投案紛紛成立之後，才開始展開溝通的程序，但在溝通過程當中，政府不但沒有指定專業的專責單位，甚至持續以情緒勒索的方式進行恐嚇人民，這樣敷衍了事的溝通程序，無助於政府的政策說明，無助於人民理解政策，國民黨更擔心缺乏專責單位的政策說明，只剩下不必要的苦肉計，除了加深對立，更讓公投變成政治的對決，無助於國家的民主發展。

此外，江啟臣還說，目前我國所取得的疫苗數量仍遠低於其他的先進國家，第一線醫護對於現有取得疫苗施打意願低落，同樣值得指揮中心留意，在無法取得其他品牌疫苗之前，未來推動疫苗施打的進度，恐怕仍然令人擔憂，指揮中心應該針對現有的疫苗取得進度、疫苗安全以及有效性，提出更好的說明與溝通，提高醫護以及人民對於疫苗的信心，避免國人共同守護的防疫成績，卡關在錯誤的疫苗政策下。

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