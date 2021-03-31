境外移入+6 2人為先前確診印尼移工同行者

指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎境外移入病例。（本報製）

2021/03/31 14:33

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，分別從美國（案1026）、緬甸（案1027）、印尼（案1028及1029）、衣索比亞（案1030）及孟加拉（案1031）入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，其中，先前確診印尼漁工有2名同行者確診，而其公司在居家隔離期間逕自安排自費採檢，將另行處分。

指揮中心指揮官陳時中表示，案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今年1月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家單獨居家檢疫，在台期間並無症狀，3月29日因出境需要，至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值31，次日再驗Ct值36，血清抗體IgM、IgG皆為陽性）。現已掌握個案接觸者共53人，其中12人列居家隔離、41人列自主健康管理，採檢48人，其中17人PCR採檢陰性，其餘PCR及血清抗體檢驗中。

案1027為緬甸籍30多歲男性漁工，今年3月14日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿居家檢疫，3月29日檢疫期滿後由公司安排至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值35，血清抗體檢驗中），在台期間並無症狀。現已掌握個案接觸者共3人，其中2人列居家隔離、1人列自主健康管理。

案1028及1029均為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月4日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，結果均為陰性。2人檢疫期滿後，至其他住所自主健康管理。

此外，2人於3月24日搭乘專車至醫院自費採檢，自費採檢結果為陰性，因同行中有5人確診（案1015至1019），轉列居家隔離對象，3月29日公司逕自安排至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值分別為34及31，血清抗體檢驗中），因過程不符規定，將另行處分。在台期間均無症狀，現已掌握個案接觸者共6人，其中4人列居家隔離，2人列自主健康管理。

案1030為本國籍20多歲男性，去年10月至衣索比亞工作，今年3月28日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，主動通報曾於國外出現咳嗽、嗅味覺異常等症狀，入境採檢陰性，入境後至集中檢疫所檢疫，3月30日再次採檢，並於今日確診（Ct值31，血清抗體檢驗中）。現已掌握個案接觸者共17人，其中5人列居家隔離、12人列自主健康管理。

案1031為孟加拉籍20多歲女性，今年3月26日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅宿居家檢疫，3月28日出現咳嗽症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值18）。現已掌握個案接觸者共10人，其中8人列居家隔離、2人列自主健康管理。

指揮中心統計，目前國內累計1030例武漢肺炎，分別為914例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。其中，10人死亡、981人解除隔離、39人住院隔離中。

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中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增6例武漢肺炎境外移入病例。（指揮中心提供）

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