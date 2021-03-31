藻礁會談》潘忠政︰目標一致無共識 陳吉仲︰非核護藻礁有共識

藻礁公投領銜人潘忠政（中）等多位環團代表31日至農委會與主委陳吉仲（左）及民進黨副秘書長林飛帆（右）等人會面，會後3人向媒體說明會談內容。（記者羅沛德攝）

2021/03/31 14:25

〔記者羅綺、楊媛婷／台北報導〕中油三接與藻礁議題引發大眾關注，70多萬份公投連署書於3月18日送交中選會，外界也期盼環團與政府開啟對話。今日藻礁公投推動聯盟與農委會主委陳吉仲會面，就「非核、減煤、救藻礁、降空污」4大目標進行討論；會後藻礁公投領銜人潘忠政表示，目前雙方方向一致，但尚未達到共識。

今日在潘忠政的領軍下，9位藻礁公投推動聯盟成員前往農委會與陳吉仲及民進黨副秘書長林飛帆會面。潘忠政表示，今日環團堅守以公投主文內容，要求將三接遷離現在位置，而陳吉仲也對此表示尊重，將提供遷址等相關資料。

潘忠政指出，過去大潭藻礁一直遲遲沒有啟動自然地景審議，因而請陳吉仲轉達，要求海委會海保署立即啟動自然地景審議，並要求中油三接工程立即停工，「如果8月28日公投過關，現在中油繼續動工就是浪費資源，也不是國人所期待的方式，希望政府加以考慮。」

潘忠政說，三接替代方案牽涉複雜的資料，但因台電、經濟部2年沒有提交台灣電力供需狀況表、天然氣需求狀況表等資料，在沒有進一步科學數據資料下，雙方難以進一步溝通；因此今日環團也請陳吉仲代為轉達，希望相關政府單位提供資料，讓雙方得以繼續溝通。

此外，環團多次要求政府召開聽證會，今日潘忠政也表達，盼經濟部能召開三接議題的聽證會、海保署召開藻礁保育議題的聽證會，將爭議攤在陽光下，供全民檢視。

潘忠政指出，今日的會談雙方方向一致，但尚未達成共識；而昨日學界召開的藻礁議題座談會中，有些學者提出將三接由原地往外推等方式，潘忠政認為與公投「遷離大潭藻礁」的立場不符，因此還是會堅持藻礁保育為優先。

陳吉仲則表示，今天中午雙方會談的氣氛非常和樂，雙方會談時關於「非核、減煤、降空汙、護藻礁」等都有共識，他也說對於環團提出的林口港、台北港等替代方案，以及前環保署副署長詹順貴提到的浮動接收站等，都會評估後並完整公開。

另對於能源轉型的部分，陳吉仲說，會由經濟部提供資料，包含未來20年的能源供需配比、核電2025年除役後，能源再生，還有評估我國夏天是用電高峰季節、冬天為空汙季節等評估都會包含其中。

另外，陳吉仲也將環團的訴求轉達給經濟部、總統等，也會協助環團在合乎法規的規定下，協助爭取。今天會談的內容，陳吉仲會即刻報告給行政院長、總統。

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