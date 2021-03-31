外交部巧思紀念品 惠恕仁戴「臺灣」翻轉字帽南下參訪

帛琉總統惠恕仁今天南下參訪水產業和造船廠，外交部長吳釗燮也陪同訪團行程。兩人都戴著寫有「Hello Taiwan」字樣的鴨舌帽。（取自外交部推特）

2021/03/31 14:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉總統惠恕仁今天南下參訪水產業和造船廠，外交部長吳釗燮也陪同訪團行程。兩人都戴著寫有「Hello Taiwan」字樣的鴨舌帽，據了解，這頂帽子是吳釗燮昨在午宴時贈送給惠恕仁的紀念品；如同過年時爆紅的「自由民主春聯」，這頂帽子轉90度看，「Hello Taiwan」就會變成繁體中文的「臺灣」。

帛琉總統惠恕仁今率訪團搭乘高鐵南下參訪，吳釗燮也隨訪團一同進行行程。吳釗燮透過外交部推特分享與惠恕仁總統的自拍照，照片中可見兩人除了佩戴台帛國旗口罩，也都戴著一頂寫有「Hello Taiwan」字樣的深藍色鴨舌帽。

吳釗燮在推文中說，能與惠恕仁總統和代表團一起到南部考察，是他的榮幸，「很棒的朋友！很棒的合作！很棒的訂製帽！您好台灣！」

細看兩人所戴的帽子能發現設計的巧思，白色繡字橫看為「Hello Taiwan 」，直看則變成「臺灣」字樣，據了解是吳釗燮昨在部長午宴時贈送惠恕仁總統的紀念品。

外交部今年發行新版護照時，推出翻轉春聯作為限量贈品，該版春聯正著看是「招財進寶」，倒著看則變為「追求自由民主」，受到民眾熱烈歡迎索取並緊急加印。

這頂帽子是外交部長吳釗燮送給惠恕仁總統的紀念品；如同過年時爆紅的「自由民主春聯」，這頂帽子轉90度看，「Hello Taiwan」就會變成繁體中文的「臺灣」。 （取自外交部推特）

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