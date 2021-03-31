AZ疫苗4/6起擴大施打 3大族群開放接種

中央流行疫情指揮中心今天宣布，4月6日起，再擴大開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種AZ疫苗。（指揮中心提供）

2021/03/31 14:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國自本月22日起開始為第一線醫護人員接種AZ的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗；中央流行疫情指揮中心今天宣布，4月6日起，再擴大開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種疫苗。

指揮中心今天舉行臨時記者會，指揮官陳時中指出，至昨天（30日）止，開放接種AZ武肺疫苗共1萬2605人次，為了提早提升高感染風險族群的免疫保護力，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家開會討論，建議開放實施對象第一序位所有人員接種。

指揮中心表示，為增加疫苗接種可近性，除原規劃的87家接種點，將再增加16家接種點，符合接種對象的人員可至上述院所預約接種。

由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

指揮中心表示，目前開放接種的AZ疫苗，依臨床試驗安全性結果顯示，接種後可能產生的不良反應包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，一般於接種後數日內均可緩解，如民眾返家後有持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等不適症狀，請儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以及時診治並釐清病因。

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