爸媽注意！北市明倫社宅托嬰中心釋出40名額 4/7起登記

台北市明倫社會住宅托嬰中心，4月7日上午9時至14日下午5時開放線上登記。（圖由台北市社會局提供）

2021/03/31 14:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲任內第一個從無到有的大同區明倫社會住宅，在去年完工啟用，台北市社會局今日宣布，明倫社宅附設的公辦民營托嬰中心將釋出40個托嬰名額，4月7日上午9時至14日下午5時開放線上登記，16日線上抽籤。

落實平價托嬰服務、減輕育兒家庭負擔，社會局逐年建置托育能量，持續增加準公共化保母和托嬰中心，社會局統計，到今年3月為止，已開辦77處公托，包括23家公辦民營托嬰中心（大公托）、54處公共托育家園（小家園，收托12人以下），共收托1598位2歲以下嬰幼兒。

社會局指出，明倫社宅托嬰中心，可收托設籍北市滿2足月至未滿2足歲嬰幼兒、總共40個名額，每月收費1萬1000元。4月7日上午9時起至14日下午5時，社會局網站開放線上招生登記，16日線上抽籤；另4月6日上午9時至16日下午5時開放現場參觀；4月6日晚間7時、10日上午10時辦理招生說明會。

社會局表示，明倫托嬰中心附近有台北市立美術館、大龍峒保安宮及台北孔廟、中山親子館、大龍街夜市等，位處純樸古風且悠遊生活的大同文教區，並鄰近圓山轉運站。明倫托嬰中心委託社團法人吾幼吾家教保協會經營管理，有送托需求家長辦理線上報名登記事宜，可電洽2585-4808、2585-4818。

台北市明倫社會住宅托嬰中心，4月7日上午9時至14日下午5時開放線上登記。（圖由台北市社會局提供）

台北市明倫社會住宅托嬰中心，4月7日上午9時至14日下午5時開放線上登記。（圖由台北市社會局提供）

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