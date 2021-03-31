清明連假將至 高公局公布國道「好走時段」避開塞車

清明連假將至，高公局公布國道好走時段避開塞車。（資料照）

2021/03/31 14:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕本週五就是清明節連續假期首日，交通部高速公路局預估國道交通量僅次於春節，呼籲假期前2天要走西部國道南下的用路人，可利用下午1點後出發，國道5號則利用下午5點後出發；假期後2天要北上的用路人，西部國道利用中午12點前出發，國5利用上午10點前出發，行車較順暢。

根據近年清明節連假交通特性研判，假期間交通需求以掃墓、返鄉及旅遊旅次為主，交通量約為112至122百萬車公里，為平日的1.4倍。為疏解清明車潮，高公局除公布較好走的時段外，連假期間也規劃多項疏運措施，包含每日採單一費率收費（即打75折），4月2日至4日每日0-5時、4月5日0-10時國道全線暫停收費、高乘載管制、匝道封閉等。

入口高乘載管制方面，4月2日上午6時至12時於國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山等路段各交流道南下入口匝道實施。4月2日至3日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南下入口匝道高乘載管制、4月4日、5日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北上入口匝道高乘載管制。

入口匝道封閉措施包含4月2日、3日每日0至12時，封閉國5石碇及坪林、石碇南下入口改為大客車專用入口；全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南下入口。4月4日、5日每日7至19時，封閉國1虎尾北上入口、國3名間雙向入口；全日封閉國1埔鹽系統及國3西濱北上入口。

高公局表示，連續假期間國道部分路段於尖峰時段的交通量將超過可服務容量，發生壅塞在所難免，提醒用路人若要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線，掌握即時路況資訊，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

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