為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    斥資6111萬元 北市府免費換花區門牌

    北市府將陸續汰換舊式門牌，全面更新為區花門牌，並於31日由副市長黃珊珊、民政局長藍世聰及里長、議員共同在南京東路二段1號換貼第1塊門牌，正式啟動為期2年的門牌汰換專案，期待透過本次門牌汰換，統一本市門牌樣式與美化市容。（記者劉信德攝）

    北市府將陸續汰換舊式門牌，全面更新為區花門牌，並於31日由副市長黃珊珊、民政局長藍世聰及里長、議員共同在南京東路二段1號換貼第1塊門牌，正式啟動為期2年的門牌汰換專案，期待透過本次門牌汰換，統一本市門牌樣式與美化市容。（記者劉信德攝）

    2021/03/31 14:07

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府今天起要斥資6111萬元預算，汰換65萬面新式區花門牌，預計明年底完成全市門牌全面更新，今天上午開記者會，就選在南京東路二段1號，由副市長黃珊珊換貼新門牌，黃說，該處也是台塑企業集團創辦人王永慶的發跡地，現為金車股份有限公司所有，也是法務部行政執行署承租的部分樓層。

    民政局表示，汰換門牌順序，經由公開抽籤，選擇首條門牌汰換的路段為南京東、西路。北市共有111萬塊門牌，2010年台北市舉辦國際花卉博覽會，民眾曾自費汰換的區花門牌，而這次要汰換65萬塊，編列6111萬元預算幫民眾免費汰換。

    民政局指出，北市門牌沿革，歷史可溯及清代，因台灣實施保甲制度而分發每戶張貼的紙質「保甲門牌」；日治時期則有木質的「戶主牌」，上有戶長姓名；台灣光復初期則使用藍底白字琺瑯質門牌，至1953年以後始改為鋁質門牌。

    民政局表示，1983年至1991年間為方便用路人辨識，將1樓門牌加大並標示行政區與郵遞區號。1990年台北市行政區由16個行政區調整為12個行政區，藍底白字門牌也隨之在1991年至1992年間分3期全面更新格式及顏色為綠白相間、凸版印刷烤漆之鋁質門牌。

    2000年台北市政府辦國際花卉博覽會，訂區花門牌試辦計畫，在門牌上增加彩色區花元素，並加大門牌尺寸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    區花門牌上路10年僅換發26％ 北市民眾怨新舊並陳很雜亂
    2020/10/15 16:59

    區花門牌上路10年僅換發26％ 北市民眾怨新舊並陳很雜亂
    新北市新門牌換發 預計12月啟動
    2019/10/22 14:50

    新北市新門牌換發 預計12月啟動

    「錢」進美國科技股
    新北「紙門牌」應急補強 議員諷：小廣告嗎？
    2019/05/23 17:32

    新北「紙門牌」應急補強 議員諷：小廣告嗎？
    新北市新門牌引爭議 時代力量發起連署「拒絕不專業門牌」
    2019/03/29 20:34

    新北市新門牌引爭議 時代力量發起連署「拒絕不專業門牌」

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    臺北市今日熱門
    我再援贈巴拉圭直升機預定今運達 吳釗燮掛保證：台巴關係絕對沒問題
    2021/03/24 15:54

    我再援贈巴拉圭直升機預定今運達 吳釗燮掛保證：台巴關係絕對沒問題

    黨員投票權入黨2年改1年？ 蔡英文裁示交中常會決定
    2021/03/24 16:26

    黨員投票權入黨2年改1年？ 蔡英文裁示交中常會決定

    國民黨中常委提案要求趙少康當面討論 將邀趙「專題演講」
    2021/03/24 16:23

    國民黨中常委提案要求趙少康當面討論 將邀趙「專題演講」

    好市多名牌外套「下殺37折」 苦主直呼：太早買！
    2021/03/24 16:19

    好市多名牌外套「下殺37折」 苦主直呼：太早買！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播