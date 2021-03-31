斥資6111萬元 北市府免費換花區門牌

北市府將陸續汰換舊式門牌，全面更新為區花門牌，並於31日由副市長黃珊珊、民政局長藍世聰及里長、議員共同在南京東路二段1號換貼第1塊門牌，正式啟動為期2年的門牌汰換專案，期待透過本次門牌汰換，統一本市門牌樣式與美化市容。（記者劉信德攝）

2021/03/31 14:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府今天起要斥資6111萬元預算，汰換65萬面新式區花門牌，預計明年底完成全市門牌全面更新，今天上午開記者會，就選在南京東路二段1號，由副市長黃珊珊換貼新門牌，黃說，該處也是台塑企業集團創辦人王永慶的發跡地，現為金車股份有限公司所有，也是法務部行政執行署承租的部分樓層。

民政局表示，汰換門牌順序，經由公開抽籤，選擇首條門牌汰換的路段為南京東、西路。北市共有111萬塊門牌，2010年台北市舉辦國際花卉博覽會，民眾曾自費汰換的區花門牌，而這次要汰換65萬塊，編列6111萬元預算幫民眾免費汰換。

民政局指出，北市門牌沿革，歷史可溯及清代，因台灣實施保甲制度而分發每戶張貼的紙質「保甲門牌」；日治時期則有木質的「戶主牌」，上有戶長姓名；台灣光復初期則使用藍底白字琺瑯質門牌，至1953年以後始改為鋁質門牌。

民政局表示，1983年至1991年間為方便用路人辨識，將1樓門牌加大並標示行政區與郵遞區號。1990年台北市行政區由16個行政區調整為12個行政區，藍底白字門牌也隨之在1991年至1992年間分3期全面更新格式及顏色為綠白相間、凸版印刷烤漆之鋁質門牌。

2000年台北市政府辦國際花卉博覽會，訂區花門牌試辦計畫，在門牌上增加彩色區花元素，並加大門牌尺寸。

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