北市社宅在地中籤率高挨轟 柯文哲：擬取消在地里民特別優惠

台北市長柯文哲談社宅。（記者塗建榮攝）

2021/03/31 13:08

〔記者鄭名翔／台北報導〕時代力量立委邱顯智批台北市政府的社宅政策是「一手領中央補助，一手回饋區里居民的社會住宅，根本是居住不正義。」台北市長柯文哲今早坦言，北市社宅政策已成功，近期內部也正研議取消在地里民的特別優惠，評估依各社宅需要設計不同抽籤標準，但須有外部監察機制，此議題已著手處理。

邱顯智以東明社宅為例，當地居民中籤率24.46%，但在台北就學就業者僅有0.68%，兩者中籤率相差約36倍，批北市府 「 一手領中央補助，一手回饋區里居民的社會住宅，根本是居住不正義。」

柯文哲表示，早期社宅為鄰避設施，里長常會抗議，基於討好當地里民才提出政策利多，使在地中籤率較高，但近年來證明蓋社宅不影響房價、未造成交通阻塞，所以近期內部已開始討論，既然社宅政策已成功，後續是否取消在地里民特別優惠。

柯文哲進一步解釋，目前策略是依照各處社宅提出不同的抽籤辦法，以內湖地區為例，每天15萬人進入上下班，勢必影響交通，所以針對當地社宅就原則上會以在內湖就學、就業者優先，藉此縮短民眾交通動線，因此未來抽籤標準將會調整，但須配合外部監察機制才能達到公平，此議題已著手處理中。

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