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    首頁　>　臺北市

    賣黃珊珊換藍白合推「安安連線」？ 柯P：無法回覆謠言製造者的問題

    民進黨議員王世堅質疑民眾黨主席、台北市長柯文哲將把副手黃珊珊當選舉籌碼，欲與國民黨進行選舉交易，批行徑如「賣妻當大舅」；柯文哲今回嗆「對於謠言製造者，沒辦法回覆他的問題。」（記者塗建榮攝）

    民進黨議員王世堅質疑民眾黨主席、台北市長柯文哲將把副手黃珊珊當選舉籌碼，欲與國民黨進行選舉交易，批行徑如「賣妻當大舅」；柯文哲今回嗆「對於謠言製造者，沒辦法回覆他的問題。」（記者塗建榮攝）

    2021/03/31 12:41

    〔記者鄭名翔／台北報導〕「藍白合」傳聞不斷，民進黨議員王世堅質疑民眾黨主席、台北市長柯文哲將把副手黃珊珊當選舉籌碼，欲與國民黨進行選舉交易，批行徑如「賣妻當大舅」；柯文哲今回嗆「對於謠言製造者，沒辦法回覆他的問題。」記者再追問是否意味不支持蔣萬安，柯反問「妳是從哪聽來的？」

    民眾黨佈局2022選戰，外傳柯文哲有意棄黃珊珊、改挺國民黨立委蔣萬安選台北市長，藉此交換藍營支持民眾黨立委高虹安爭取新竹市長，引來「柯黑大將」王世堅的批評。

    柯文哲今早接受媒體提問，先稱「不要先講個謠言，再來評論謠言」，並嗆稱「對於謠言製造者，沒辦法回覆他的問題。」現場記者再追問是否意即不會支持蔣萬安，柯則轉頭反問「妳是從哪聽來的？」並強調，每天媒體上一堆消息，但到底從何而來自己都不曉得。

    而柯文哲日前因悠遊卡公司人事案與國民黨智庫副董事長連勝文隔空互嗆，兩人7年前的市長選戰相互駁火還在延續，昨晚在全國地方議會議長、副議長聯誼座談會晚宴上狹路相逢，全程零互動；但柯文哲今一派輕鬆說，「不會啦，時隔多年，不會尷尬了。」

    至於連勝文也有意角逐國民黨黨魁，是否影響未來藍白合作空間？柯文哲稱，對假設性題目，「目前沒辦法回答。」

    而對於柯的「網軍頭」邱昱凱毛遂自薦爭取擔任悠遊卡公司總經理，柯再幫子弟兵緩頰，強調鼓勵他認真做好工作，其實邱昱凱兩年來做很多東西。

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