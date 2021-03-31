加油！北市動物園亞洲母象「友愷」健康現異狀 脫水、吃不下

亞洲象「友愷」停留在戶外活動場內的沙坑不願意移動。（圖由台北市立動物園提供）

2021/03/31 12:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園照養的亞洲象「友愷（母）」，今年39歲又7個月大，最近出現食慾不振、脫水等身體不適的狀況，園方團隊正在治療中，園方也號召民眾一起為「友愷」加油打氣，期望早日恢復健康。

園方指出，保育員發現「友愷」從3月28日早上開始，疑似因身體不適，不像平常一樣進入保定籠內洗腳，食慾也下降許多。觀察一天之後，「友愷」狀況並未改善，獸醫師決定抽血進行病理分析及可能疾病檢測，血檢報告顯示有脫水的現象，於是先嘗試為她灌腸補充身體的水份。

由於「友愷」一直不肯進食、水份攝取不足，再加上沒有好好的放鬆休息，體力有明顯下滑的跡象，讓照養團隊憂心，園方表示，昨天下午3時原本安排讓獸醫師治療，但「友愷」一直停留在戶外活動場內的沙坑不願意移動，後來更直接坐臥在沙坑內休息。

園方表示，大象的力氣很大，為了動物與人員的安全，在有保定架隔離的情況下進行醫療是最佳的選擇，但「友愷」卻不願意進入室內，在評估工作人員有足夠時間與空間可以安全退場的條件下，獸醫師先為「友愷」打微量鎮定劑，再由保育員一邊安撫「友愷」情緒，獸醫師一邊為「友愷」抽血、灌腸及注射抗生素等預防性的積極治療。

園方表示，仰賴平日裡訓練有素及互信基礎，「友愷」治療過程十分平靜，治療結束後，「友愷」在保育員的鼓勵下自行起身活動，昨晚保育員也輪班留守，徹夜未眠的觀察「友愷」。今日獸醫師會視「友愷」的意願，仔細地檢查牙齒和口腔黏膜是否有異常，並施打消炎止痛的藥劑，緩解不適的狀症，以提升食慾，多吃一點補充體力。

保育員安撫「友愷」的情緒。（圖由台北市立動物園提供）

亞洲象戶外活動場外圍也聚集了許多遊客，大家都很關心「友愷」的狀況。（圖由台北市立動物園提供）

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