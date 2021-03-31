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    學校服儀規定全國盤點結果出爐 教長：99％符合規定

    台灣青年民主協會踢爆，髮禁仍普遍存在於校園當中。（取自臉書）

    台灣青年民主協會踢爆，髮禁仍普遍存在於校園當中。（取自臉書）

    2021/03/31 12:05

    〔記者林曉雲／台北報導〕學生髮禁解除迄今16年，台灣青年民主協會踢爆，髮禁仍普遍存在於校園當中。教育部長潘文忠日前允諾，教育部將在今年3月底前全面盤整各校服儀規範，今天在立法院教育委員會回答立委王婉瑜表示，99％符合規定，1％學校尚未完成，其中有些學校是因為校務會議在學期末，要有時間把修改校規的程序走完。

    教育部去年8月修改規定，要求高中、國中、國小除安全、公共衛生等必要理由，不得限制學生髮式，且應開放在校服內、外都能加穿保暖衣物，也不得處罰違反服裝儀容規定的學生，並發函各學校及主管機關，要求學校落實服儀規定。

    台灣青年民主協會呼籲教育部及各地方教育局處，儘速盤點各校違法服儀規範，並協助改善，將法治精神帶回校園，別再讓學校說一套、做一套，讓學生們安心的就學環境。

    今天是教育部長潘文忠允諾的最後一天，他表示，教育部已完成盤點，99％符合規定，1％學校尚未完成，其中有些學校是因為校務會議在學期末，要有時間把程序走完。

    不過，青民協表示，依台北市教育局公佈之服儀調查結果，部分校園中仍可見髮禁規定，學生在天冷時也無法自由增添禦寒衣物，台北市教育局發下最後通牒，預計在今年6月前所有學校完成校規修改。

    立委王婉瑜今天在教育委員會質詢，關注學生服儀爭議。（記者林曉雲攝）

    立委王婉瑜今天在教育委員會質詢，關注學生服儀爭議。（記者林曉雲攝）

    教育部長潘文忠表示，學校服儀要求，99％符合規定，1％學校尚未完成。（記者林曉雲攝）

    教育部長潘文忠表示，學校服儀要求，99％符合規定，1％學校尚未完成。（記者林曉雲攝）

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