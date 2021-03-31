營建廢棄物「北廢南送」 綠委：區域不平等

民進黨立委洪申翰、台北市議員邱威傑與看守台灣協會秘書長謝和霖召開記者會，針對營建廢棄物「北廢南送」的情況，呼籲主管機關應積極建立廢棄物後端流向管理。（記者彭琬馨攝）

2021/03/31 12:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委洪申翰、台北市議員邱威傑與看守台灣協會秘書長謝和霖今在立法院共同召開記者會，針對營建廢棄物因未設有後端追蹤管理流向，造成營建廢棄物非法棄置在中南部農地、魚塭，呼籲主管機關應積極管制廢棄物後端的流向；洪申翰說，許多北部產生的廢棄物，都是送到中南部非法棄置，產生區域的不平等；台北市議員邱威傑也說，南北部政府應互相協調、幫助，解決這類的不平等問題。

邱威傑今在記者會上說，台北市這幾年因危老建築大量拆修，加上蓋了許多社會住宅等緣故，營建廢棄物佔了全台相當大的數量、至少30%，且台北市、新北市與桃園市加總的營建廢棄物、大約是60%，等同超過全台數量一半以上，儘管能在北部做簡單的處理，最終處置還是得送到南部去；邱威傑說，目前一切流程雖都照規定處理，但廢棄物無可避免要往南部送的結果，一定會造成區域不平等的問題，他認為南北部的政府應互相幫忙協助，如台北市焚化爐多餘的空間，能替中南部處理相關廢棄物。

洪申翰說，過去討論廢棄物多半未觸及營建廢棄物，因此造成營建廢棄物處理的流程可能整個都有問題；洪申翰說，自己到中南部考察的結果，發現當地魚塭、農地經常有被營建廢棄物填埋的問題，當地政府與環保單位也「睜一隻眼、閉一隻眼」，假裝沒看到，儘管當前主管機關有規定，廢棄物運送到土資廠的處理方式，最終處理的流向卻未管控，因此他擔心，許多營建廢棄物恐怕都沒有被送到應該被送的最終處理場做處理，而是被非法棄置在魚塭、農田。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，這些廢棄物與土石方在妥善分類後，是可以成為循環利用的資源，如最常被亂倒的混凝土塊及磚瓦類，破碎成級配粒料，就可以部份取代天然砂石用於混凝土製品；謝和霖也說，從營建混合物分離出來的廢塑膠與廢木材熱值較高，且含有氯、溴，容易對焚化爐體傷害或產生戴奧辛，因此應該要多一道去氯或去溴的過程，就可以送往工業鍋爐取代煤炭。

記者會提出三點呼籲，包含一、流向要追蹤，土石不亂丟；二、地方法規需落實，協調平台不能等；三、後端去化要升級，建立市場再利用等。

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