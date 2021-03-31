NASA將台灣列「國家」國台辦跳腳 綠委：NASA反映事實

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日指出，很多網友都在關注這個事情，中國的態度很清楚，台灣是中國領土不可分割的一部分，NASA做法傷害中國人民的感情（翻攝直播）

2021/03/31 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國航太總署（NASA）近日發起「送你的名字上火星」活動，在國家選擇欄上將台灣列為「國家」，讓眾多中國網友玻璃心碎；中國國台辦發言人朱鳳蓮今日指出，很多網友都在關注這個事情，中國的態度很清楚，台灣是中國領土不可分割的一部分，NASA做法傷害中國人民的感情；對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪強調，國台辦不要昧於事實，NASA活動反映事實，台灣是一個有主權、領土、人民的國家。

朱鳳蓮聲稱，NASA有關做法違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背國際社會普遍共識，也傷害了中國人民的感情。希望NASA作為美國聯邦政府的機構，尊重中國主權和領土完整，恪守一中原則和中美三公報規定，盡快改正相關錯誤。

此外，對於帛琉總統及美國駐帛琉大使正於訪問台灣，台美帛三方關係更加緊密，以及美國拜登政府考慮放寬美外交官與台灣官方往來。

朱鳳蓮嗆聲說，堅決反對美國同「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題。民進黨當局頑固「倚美謀獨」終將失敗。

針對美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）與民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）重新提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），盼在外交、經濟、軍事、文化教育等多領域提升美台關係，讓美國對台政策更能反映現實與自身價值。

美國兩黨參議員所提「台灣關係強化法案」，主張要透過讓AIT處長比照大使任命程序、與台灣簽署FTA、邀台參與軍演及成立跨部會台灣政策工作小組等作為，多方提升美台關係。

朱鳳蓮跳針表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題。民進黨當局長期不擇手段拉攏美國一些議員炮製各種涉台議案，為其台獨圖謀服務。這種勾當必將失敗。

民進黨立委賴瑞隆強調，中華民國是主權獨立國家，台灣努力與世界各國交流，爭取國家最大的利益，中共無權置喙干涉。不要因為首度有美國駐他國大使來台，創下台美關係歷史紀錄，就在那氣急敗壞、說三道四，這樣最終只會失去台灣民心。

賴瑞隆指出，國台辦不要昧於事實，只會修理攻擊方式批評，這只是讓兩岸關係陷入僵局，NASA活動在國家欄位用「台灣」，這是反映事實，台灣是有主權、人民、領土的國家，無庸置疑就是一個國家，只是名字叫中華民國。

賴瑞隆呼籲，不要再用傳統思維看待兩岸關係，不要只想持續打壓台灣，台灣在防疫、經濟、民主獲得世界許多國家的肯定，國台辦的言論不會被台灣人民所接受。

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