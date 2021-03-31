金曲歌后江惠儀退民眾黨 柯文哲：一開始做不好、慢慢改進

台北市長柯文哲今31日出席臺北市立聯合醫院中興院區附設住宿長照機構開幕，會後接受媒體訪問。（記者塗建榮攝）

2021/03/31 12:06

〔記者鄭名翔／台北報導〕金曲歌后江惠儀昨宣布已於去年退出台灣民眾黨；對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲今早表示，每個人對政黨都有很多希望，坦言一開始做不夠好，後續會改進、符合大家期待；但對江稱 「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」，似意在向柯喊話，柯文哲則稱「不曉得，你要去問她」。

江惠儀昨在臉書表示，已於去年9月已退出台灣民眾黨，並稱以「勿失本心，莫忘初衷」當作自我要求與砥礪，還秀出退黨申請書及親筆所寫的「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」。

柯文哲今早接受聯訪時說，每個人對政黨都有很多希望，坦言一開始做得不夠好，所以不符人家想像才退出，但有持續改進，慢慢變好，以符合大家期望。

媒體追問江所說的「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」，似意在向柯喊話？柯文哲則說「不曉得，你要去問她」，並強調沒辦法一開始就100分，民眾黨初創倉促、一開始也慌亂，如今都已成立一年半，最重要的台北市上週才成立黨部，每件事都需要時間。

而近期北市府邀知名網路直播主「亞洲統神」張嘉航，將與柯文哲吃便當，兩人對談話題引發外界關注；柯文哲僅說，年輕人喜歡聊什麼就陪他聊，對於立委蔡壁如稱可邀統神入民眾黨，柯文哲則哈哈哈大笑三聲說「如果他喜歡」，後又解釋不要想太多，陪年輕人聊聊看而已。

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