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    不孕症補助每年盼4千名新生兒 5年來僅有7名成功

    立委蔣萬安今30日立院受訪。（記者塗建榮攝）

    立委蔣萬安今30日立院受訪。（記者塗建榮攝）

    2021/03/31 11:00

    〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部在2015年推不孕症夫妻人工生殖補助，每對夫妻每年最高10萬元、僅低收入戶和中低收入戶可申請；本預期1年能多增加4千名新生兒，但政策實施5年來僅多了7名新生兒，與預期規劃差距極遠。

    立法院衛環委員會今天舉行專案報告，立委蔣萬安質詢衛福部長陳時中時指出，衛福部提出的「人工生育生殖補助」方案，當時每年希望有2萬5千對夫妻受惠、1年可以增加4千名新生兒，但實際上5年下來，僅有7名新生兒因這項方案出生。

    蔣萬安說，目前少子女化問題嚴重，他可以理解政策要排富，也無法補助太多夫妻，但或許這項方案不應該限縮在只有低收入戶和中低收入戶的夫妻能夠申請，且每年最高僅10萬元的補助，對於現在昂貴的人工生殖收費來看，實在是杯水車薪。

    衛福部國民健康署在2015年4月起，優先補助低收入戶及中低收入戶人工生殖，每對夫妻每年最高補助10萬元；蔣萬安指出，到今年3月止，才有93案申請、52案完成核銷，因這方案有7名新生兒、6名流產、2名懷孕中。

    蔣萬安建議，衛福部應該重新檢視這項政策的補助，應該會對於少子女化問題有幫助。陳時中也表示，這一定會拿回去重新檢討。

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