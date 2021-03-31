中國卡通未送審已在台播百餘集 立委憂心成漏洞

台灣基進立委陳柏惟指出，在MOD上的頻道所播出，由北京愛奇藝製作的《無敵鹿戰隊》充斥大量中國式用語，卻在台灣未審先播。（記者吳書緯攝）

2021/03/31 10:59

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟今指出，近期發現有頻道撥放中國卡通，卻未依規定申請送審，使用大量中國式用語，播出100多集後，文化部影視局才開始查，憂心現行行政查驗方法造成漏洞，未來可能讓統戰大外宣節目趁虛而入，而OTT專法未定的情況下，OTT播放中國節目也無法可管，呼籲盡速修法補足漏洞，保護本土影視產業、拒絕統戰。

台灣基進今在立院召開「中國節目鑽漏洞，正視台灣影視危機」記者會；陳柏惟指出，近期接受民眾檢舉，反映有關中國節目、影片在頻道或OTT播放有統戰疑慮，經與行政單位瞭解，發現現行無線及衛星電視頻道對於中國節目的審查規定採主動申請制。

陳柏惟舉例，如在MOD上的頻道所播出，由北京愛奇藝製作的《無敵鹿戰隊》就是業者播放中國動畫卻未送申請的狀況，此部卡通充斥大量中國式用語，而節目播到100多集，文化部影視局才接獲檢舉開始查，如果未來持續出現未審先播的狀況，可能讓一些統戰、大外宣節目趁虛而入，行政單位應該更積極地為民眾把關。

此外，陳柏惟指出，過去傳統電影、電視平台，中國與台灣的影視作品彼此輸入都有對等限制，也有包含對統戰、違反善良風俗、違法內容的管理，然而近年OTT平台崛起，相關法令持續卡關，無法可管；陳舉例，MOD上的紀錄片《台灣人在北京2020》就是描述台灣人在北京過得很好，影片內容帶有濃厚的統戰意味。

陳柏惟呼籲，OTT相關法令，以及針對OTT平台上中國節目的管理，不應再推延，並強調台灣與中國在媒體、貿易、文化交流，至少希望平等，現在是不平等狀況，中國卡通、節目可以在台播放，但台灣的卡通、節目卻不能在中國播放。

另外，台灣基進組織部主任李雨蓁也指出，中國節目利用小耳朵深入社區問題已經發生多年，並引用本報2009年的報導，指出私接小耳朵收看中國節目，當年NCC就坦言「無法可管」，多年過去仍未解決，中國的大外宣大舉入侵時，政府應盡快補上漏洞，這並非箝制言論自由，而是保護台灣的言論環境，也保護台灣本土影視產業。

台灣基進組織部主任李雨蓁引用本報2009年報導，指出私接小耳朵收看中國節目一事，至今仍無法有效管理。（記者吳書緯攝）

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