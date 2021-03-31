台海軍情》國防部證實：弓三飛彈量產進度超前 今年度23枚提早完成

天弓三型飛彈量產任務超前，國防部在送交立法院的預算解凍報告中證實，連今年度預定要生產的23枚弓三飛彈，都已經提早生產完成。

2021/03/31 11:28

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部確定向美增購一批愛國者三型增程型MSE飛彈，預劃在2025丶2026年分批完成交運及部署作業，在國造飛彈方面，國防部證實，天弓三型飛彈的量產進度也超前，連今年度預定生產的23枚弓三飛彈，也都提早生產完成，將可大幅提升我空防戰力。

天弓三型飛彈為中遠程陸基型防空飛彈系統，作戰範圍可達200公里以上，系統除飛彈及彈箱外，射控系統有相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架。弓三飛彈射程涵蓋我國ADIZ防空識別區範圍。

此外，中科院現正進行增程型弓三飛彈的研發測評作業，並且多次在九鵬基地進行實彈射擊攔截演練。相關人士說，增程型弓三飛彈以挑戰更高層防禦為目標，希望將最大攔截高度由現行的40公里拉高到70公里，有效攔截高度也由現行24到26公里，朝向達到35至40公里高度為目標，未來將因此具有美軍新式「薩德飛彈系統」的「部分」作戰功能。

根據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，國軍陸基防空飛彈系統（天弓三型飛彈系統），建案期程是2015年至2024年，總預算匡列748億3466萬6千元，委由中科院產製飛彈武器系統，2014年12月19日完成委製協議書簽署，已解繳4套飛彈武器系統及1套教勤裝備，2020年12月15日已完成年度所有產製項量的解繳驗收作業。

國防部還表示，天弓三型飛彈的產製進度超前，2021（民國110年度）年度預劃解繳的23枚飛彈，也已經提前完成。

國軍陸基防空飛彈系統（天弓三型飛彈系統），總預算匡列748億3466萬6千元，至2020年底為止，預算支用已達447億5250萬3千元，預算支用率達到100%。國防部說，為管制中科院產製武器系統進度，空軍定期於每月召開PIPT產品整合團隊工作會議丶每季召開專案管理會議，以有效推展專案進度及檢討預算支用，落實專案管理作為。

蔡英文總統先前到中科院視導，實際了解天弓三型飛彈的量產作業。（圖：取自總統府網站）

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