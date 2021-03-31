為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台海軍情》國防部證實：弓三飛彈量產進度超前 今年度23枚提早完成

    天弓三型飛彈量產任務超前，國防部在送交立法院的預算解凍報告中證實，連今年度預定要生產的23枚弓三飛彈，都已經提早生產完成。

    天弓三型飛彈量產任務超前，國防部在送交立法院的預算解凍報告中證實，連今年度預定要生產的23枚弓三飛彈，都已經提早生產完成。

    2021/03/31 11:28

    〔記者羅添斌／台北報導〕國防部確定向美增購一批愛國者三型增程型MSE飛彈，預劃在2025丶2026年分批完成交運及部署作業，在國造飛彈方面，國防部證實，天弓三型飛彈的量產進度也超前，連今年度預定生產的23枚弓三飛彈，也都提早生產完成，將可大幅提升我空防戰力。

    天弓三型飛彈為中遠程陸基型防空飛彈系統，作戰範圍可達200公里以上，系統除飛彈及彈箱外，射控系統有相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架。弓三飛彈射程涵蓋我國ADIZ防空識別區範圍。

    此外，中科院現正進行增程型弓三飛彈的研發測評作業，並且多次在九鵬基地進行實彈射擊攔截演練。相關人士說，增程型弓三飛彈以挑戰更高層防禦為目標，希望將最大攔截高度由現行的40公里拉高到70公里，有效攔截高度也由現行24到26公里，朝向達到35至40公里高度為目標，未來將因此具有美軍新式「薩德飛彈系統」的「部分」作戰功能。

    根據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，國軍陸基防空飛彈系統（天弓三型飛彈系統），建案期程是2015年至2024年，總預算匡列748億3466萬6千元，委由中科院產製飛彈武器系統，2014年12月19日完成委製協議書簽署，已解繳4套飛彈武器系統及1套教勤裝備，2020年12月15日已完成年度所有產製項量的解繳驗收作業。

    國防部還表示，天弓三型飛彈的產製進度超前，2021（民國110年度）年度預劃解繳的23枚飛彈，也已經提前完成。

    國軍陸基防空飛彈系統（天弓三型飛彈系統），總預算匡列748億3466萬6千元，至2020年底為止，預算支用已達447億5250萬3千元，預算支用率達到100%。國防部說，為管制中科院產製武器系統進度，空軍定期於每月召開PIPT產品整合團隊工作會議丶每季召開專案管理會議，以有效推展專案進度及檢討預算支用，落實專案管理作為。

    蔡英文總統先前到中科院視導，實際了解天弓三型飛彈的量產作業。（圖：取自總統府網站）

    蔡英文總統先前到中科院視導，實際了解天弓三型飛彈的量產作業。（圖：取自總統府網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》國防部證實增購愛三MSE飛彈 2025年起分批交運台灣
    2021/03/31 10:39

    台海軍情》國防部證實增購愛三MSE飛彈 2025年起分批交運台灣
    台海軍情》愛國者飛彈戰備演練 野外放列丶潛入民間廠房戰力保存
    2021/03/24 12:03

    台海軍情》愛國者飛彈戰備演練 野外放列丶潛入民間廠房戰力保存

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    台海軍情》模擬攔截擊落共機 DMS雙聯裝刺針飛彈本外島同步演練
    2021/03/24 09:45

    台海軍情》模擬攔截擊落共機 DMS雙聯裝刺針飛彈本外島同步演練
    台海軍情》老共緊張了！美軍RC-135U進逼中國沿海 距離不到50公里
    2021/03/23 14:14

    台海軍情》老共緊張了！美軍RC-135U進逼中國沿海 距離不到50公里

    Open Studio數位影音新勢力
    台海軍情》飛彈產能爆發業績超標 萬劍2丶海劍2等新型飛彈待命量產
    2021/03/19 12:06

    台海軍情》飛彈產能爆發業績超標 萬劍2丶海劍2等新型飛彈待命量產
    臺北市今日熱門
    夫妻分隔15年 王令麟妻蔡咪咪跨海訴請離婚獲准
    2021/03/24 12:21

    夫妻分隔15年 王令麟妻蔡咪咪跨海訴請離婚獲准

    涉詐領百萬補助款 北科大教授認罪獲緩起訴
    2021/03/24 11:53

    涉詐領百萬補助款 北科大教授認罪獲緩起訴

    我再援贈巴拉圭直升機預定今運達 吳釗燮掛保證：台巴關係絕對沒問題
    2021/03/24 15:54

    我再援贈巴拉圭直升機預定今運達 吳釗燮掛保證：台巴關係絕對沒問題

    歐亞水獺寶寶「莎夏」健檢出爐 心臟功能較差
    2021/03/24 12:01

    歐亞水獺寶寶「莎夏」健檢出爐 心臟功能較差

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播