習近平倡「通惠情」促統 陸委會：兩岸應該良性互動

中共總書記習近平倡「通惠情」促進兩岸融合發展，中國國台辦今日表示，將推動金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，積極推進兩岸「應通盡通」。（翻攝直播）

2021/03/31 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平日前至福建考察調研，指示要突出「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，「深化兩岸融合發展」是習近平所提對台重大政策主張，為立足新時代、在民族復興偉大征程中，推進祖國統一指明方向。

對於習近平要以「通惠情」探索兩岸融合發展，陸委會日前表示，這是對岸的一貫主張與做法，將持續關注後續動態、妥適應處。並呼籲，兩岸要良性互動、互利雙贏，唯有尊重兩岸現實與台灣民意，不要從軍事威脅、政治框架的角度對待台灣，或許就能探索出兩岸關係發展新路。

朱鳳蓮表示，在「以通促融」方面，將不斷提升兩岸經貿合作暢通，基礎設施聯通，能源資源互通，行業標準共通，推動金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，積極推進兩岸「應通盡通」。

在以惠促融方面，持續落實落細31條、26條、11條、農林22條等惠台利民政策措施，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台胞台企參與「十四五」規劃、融入新發展格局，讓台灣同胞分享更多新發展機遇。

朱鳳蓮更說，以情促融方面，不斷擴大兩岸經濟文化交流合作，共同傳承發展中華優秀傳統文化，加強兩岸基層和青少年交流，促進同胞心靈契合。支持福建充分發揮在兩岸交流合作、融合發展中的獨特優勢，先行先試，不斷探索兩岸融合發展新路，打造台胞台企登陸的第一家園。

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