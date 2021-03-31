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    首頁　>　臺北市

    台海軍情》國防部證實增購愛三MSE飛彈 2025年起分批交運台灣

    愛國者飛彈發射車可裝載愛二飛彈四枚，或是愛三飛彈十六枚。在愛三MSE飛彈交運台灣後，飛彈發射車將使用12枚的飛彈運載量。（資料照）

    愛國者飛彈發射車可裝載愛二飛彈四枚，或是愛三飛彈十六枚。在愛三MSE飛彈交運台灣後，飛彈發射車將使用12枚的飛彈運載量。（資料照）

    2021/03/31 10:39

    〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購愛國者三型飛彈計畫，已在2017年全數交運完成，由於尚有約200億元結餘款，傳出軍方已與美方談妥處理方案，要增購數量甚多的愛國者三型的增程型MSE飛彈，國防部今天首度證實，台美已完成增購計畫方案，確定會增購一批愛國者三型增程型MSE飛彈，預劃在2025丶2026年分批完成交運及部署作業。

    愛國者三型增程型MSE飛彈，較我國現役愛三飛彈性能更為先進丶射程更遠，並且增加飛彈「命中即毀」目標的能量，成為填補戰區高空防禦飛彈與愛三飛彈系統之間的空域。

    MSE飛彈的體積尺寸比現役愛三飛彈更大。一輛愛三發射車可裝載4組4聯裝愛三飛彈組，合計16枚飛彈，MSE飛彈則須使用新的12聯裝發射裝置，也就是一輛發射車只可搭載12枚愛三MSE飛彈。

    目前已有美國陸軍及日本陸上自衛隊的飛彈部隊，部署使用了愛國者三型增程型MSE飛彈。

    根據國防部最新送進立法院的預算解凍報告指出，空軍愛國者二型性能提升及採購愛國者三型飛軍購案，原建案期間自2007年至2021年，總預算匡列台幣1791億3973萬7千元，這項計畫主要裝備已在2017年全數交運，完成部署。

    國防部在報告中指出，本案是依防衛北丶中丶南作戰需求，先前囿於國防經費限制，於作需文件中說明先期籌獲部分飛彈，以滿足基本戰備需求，後續則是會持續採購來補足，因此依2020年7月22日核定的整體獲得規劃書修訂案，將全案期程由原訂2021年完成，展延到2027年。

    國防部並表示，有關愛國者三型增程型MSE飛彈補充採購案，是台美雙方在2019年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議，經雙方研討後，空軍依美軍報價資料及結清的全案可用裕度，補充採購原作需文件核定所需的飛彈數量（非備份件），增購愛國者三型增程型MSE飛彈，並預劃於2025年丶2026年分批完成交運及部署作業。

    總統蔡英文日前與空軍防空飛彈部隊官兵代表，並在愛國者三型飛彈前合影。（軍聞社提供）

    總統蔡英文日前與空軍防空飛彈部隊官兵代表，並在愛國者三型飛彈前合影。（軍聞社提供）

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