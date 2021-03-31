詹順貴提「三接外移替代方案」 環團人士︰肯定思考方向

詹順貴日前「三接外移替代方案」，地球公民基金會副執行長蔡中岳（見圖）今受訪表示，肯定其作為一種思考方向，但現況為何仍要釐清，這不見得是消弭藻礁公投的解方，但可能是能消弭三接與藻礁破壞的思考方向。（資料照）

2021/03/31 10:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對桃園大潭藻礁興建中油第三天然氣接收站案爭議，前環保署副署長詹順貴日前「三接外移替代方案」，盼供經濟部與公投提案方評估是否可行。對此替代方案，地球公民基金會副執行長蔡中岳今受訪表示，肯定其作為一種思考方向，但現況為何仍要釐清，這不見得是消弭藻礁公投的解方，但可能是能消弭三接與藻礁破壞的思考方向。

面對環團發起「大潭藻礁公投案」，政府展開與環團溝通，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等環團及農委會主委陳吉仲預計今將會面討論。詹順貴日前則提出「三接外移替代方案」，將工業港再往外海推移，對環境生態比原方案更加有善，也不至於影響能源轉型中無核減煤期程。

蔡中岳今受訪指出，有些說法稱「三接蓋了藻礁就會滅絕」，這與事實不吻合，一來是附近還有其他保護區，第二是目前的三接方案對於藻礁海底現況充滿未知，包含護藻礁方說可能有連續礁體，但有些資料卻說底下沒看到東西，兩邊說法兜不攏，因此，要談生態及棲地保育公投時，釐清現況很重要。

針對「外推替代方案」，蔡中岳指出，這不見得是消弭藻礁公投的解方，但可能是能消弭三接與藻礁破壞的思考方向。大家必須更了解「外推」的意義為何，包括下面的狀況為何？是否外推基地就會減少破壞？其破壞程度是否能夠承擔和接受？三接不管蓋在哪個地方，底基就是有既有生態，除非我們的訴求不要三接，不然註定會面臨選擇要蓋在哪裡的問題。

對於詹「替代方案」的看法，蔡中岳表示，肯定其作為一種思考方向，但現況為何都還沒釐清時，要說這個方案就是好方案太快了。他也指出，政府說現在的三接是唯一的方案，但顯然大家還有其他方案，他認為政府要修正「唯一方案」的說法，目前的方案對大家有這麼大影響，甚至引發一個公投，本來應該退一步思考是否有其他方案，而不是一直宣傳「唯一方案」。他並說，藻礁方說一定要遷離大潭、政府說這是唯一方案，就變成零和的選擇，但不應該是這樣。

針對大潭藻礁公投，台南大學生態系許皓捷副教授昨在臉書提出看法，指自己並沒有連署藻礁公投。他表示，保育從來就不是非黑即白的課題，但是公投卻是非黑即白的抉擇。保育過程充滿協商、讓步與妥協，各方權益都必須考慮且盡可能兼顧。堅決不退讓，不是沒認清保育本質與目的，不然就是故意來亂。公投是全或無的兩極結果，公投沒有回頭路。也因此，只有窮盡一切手段，最後才可能走向公投。但是，藻礁保育窮盡一切手段了嗎？

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