清明連假 北市警局加強交通疏導

規劃有5線免費掃墓公車供民眾搭乘。（記者劉慶侯翻攝）

2021/03/31 10:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局鑑於4月2至5日為清明節連續假期，北市各主要道路、聯外橋樑及鐵（公）路轉運站，將湧現返鄉掃墓及出遊之人、車潮，為維護連假期間臺北市交通順暢及行車秩序，連假前1日（4月1日）起，忠孝西路、中山北路口等100處重要路口將提早進行交通疏導。

陽明石第一公墓公車路線及停車場位置。（記者劉慶侯翻攝）

此外，高速公路局於4月2日星期五6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處。

對國道1號（南下）高乘載管制時及路段。（記者劉慶侯翻攝）

另，為因應民眾提前掃墓祭祖，「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，計規劃有5線免費掃墓公車供民眾搭乘，北市警局為確保掃墓公車運行順暢，同步針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊。

至於4月2至5日連假期間，警方針對轄內各觀光遊憩景點（如陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等）、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位。

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