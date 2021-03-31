明年大學考招新制 學測改3天、指考改2天
〔記者林曉雲／台北報導〕明年111學年大學考招新制上路，立法院教育委員會今天安排教育部長潘文忠專題報告，現行學測考2天，明年將改成3天；指考改為分科測驗，由3天減為2天，且由7月初延至7月下旬考，與現行10科相比，將少考3科、減至7科，國英數改以學測為主。
教育部說明，從111學年起適用大學多元入學方案，學測將評量基本核心能力，考國文、英文、數學A、數學B、社會與自然等考科，其中國文包含國語文綜合能力測驗，與國語文寫作能力測驗，分節考、成績合併計算，因此111學年學測考7節，因各考科節次的考試時間長，以及學測在寒假期間辦理，日照時間較短等，所以學測由2天延長為3天考試。
教育部也表示，大學及技專各招生管道並未大幅變動，與現行相比，繁星推薦、個人申請及考試分發的招生管道不變，在個人申請部分，甄試由原本高三下學期的3至5月進行，集中在5至6月進行，新制甄試過程及學測占分比不變，而從過往的備審資料，改成學習歷程檔案勾選上傳，但考生也可以從現行PDF檔上傳。
至於考試分發的時間，原本是7月上旬考，考生有10科自由選考；新制改為7月下旬考，也減少3科，減至7科自由選考，國英數3科則改以學測為主。