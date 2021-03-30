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    首頁　>　臺北市

    追思台灣自來水之父 柯P：水價檢討刻不容緩

    台灣遭逢56年來最大旱災，中南部水庫見底，台北市長柯文哲今早出席「台灣自來水之父」威廉巴爾頓銅像揭幕儀式後，臉書PO文表示，缺水成國家危機，「水價檢討刻不容緩」。（記者鄭名翔攝）

    台灣遭逢56年來最大旱災，中南部水庫見底，台北市長柯文哲今早出席「台灣自來水之父」威廉巴爾頓銅像揭幕儀式後，臉書PO文表示，缺水成國家危機，「水價檢討刻不容緩」。（記者鄭名翔攝）

    2021/03/30 22:32

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣正逢56年來最大旱災，中南部水庫見底，台北市長柯文哲今早出席「台灣自來水之父」威廉巴爾頓銅像揭幕儀式後，臉書PO文表示，缺水成國家危機，「水價檢討刻不容緩」，並強調北市精進供水品質及效率，汰換老舊管路及鉛水管，稱種種努力盼能「不愧對100年前巴爾頓先生的付出與期待。」

    柯文哲今出席「紀念英人巴爾頓百年貢獻──台日英三方聯合為銅像恢復揭幕」儀式，現場也與日本同步直播，由駐日代表謝長廷全程參與，巴爾頓先生的玄孫Kevin Kemtz也與會，共同飲水思源、緬懷故人，並為台灣水資源努力。

    柯文哲分享，台北自來水道於1909年開始建置，設計比當年的東京更為先進，便是出自英國工程師威廉巴爾頓之手，而他在台灣從北到南為現代水利建設打下重要基礎，遺憾在台第2年就染上瘧疾，隔年病逝東京。

    但巴爾頓水道設計由他的學生濱野彌四郎接手完成，而濱野的學生即是廣為人知的八田與一，設計著名的嘉南大圳、烏山頭水庫，可以說，威廉巴爾頓先生師徒3代在台灣水利建設的現代化中扮演了重要的推手。

    柯文哲說，水資源得來不易，北市除持續加強翡翠水庫清淤、提高儲水量，汰換老舊管路幫家戶「抓漏」，每天省下49萬噸的水量，此外，北水處更換了1.7萬戶的鉛水管，讓用水更安全，期盼種種努力可無愧百年前巴爾頓的付出與期待。

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