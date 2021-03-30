立院審議公教退撫修正草案 全教總籲先通過無爭議條文

立法院審議公教退撫修法，全教總理事長侯俊良呼籲先通過無爭議條文。（資料照）

2021/03/30 21:48

〔記者林曉雲／台北報導〕「公務人員退休資遣撫卹法」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案，將於立法院展開審議程序，全國教師工會總聯合會今發聲明呼籲朝野立委先行通過無爭議條文。

由考試院和行政院分別送出的修正條文草案，包括提撥退撫基金免稅、月退休金調整機制、已退休人員再任私校教職員限制刪除。此外，另有立委張廖萬堅、立委林奕華所提的「年資補償金」修訂案。

全教總理事長侯俊良表示，這4案都是個別獨立的條文，互不相干，然而，修法所產生的爭議程度也不盡相同，呼籲朝野立委先通過無爭議的條文，有爭議部分則待爭議平息後再予以通過。

在提撥退撫基金免稅部分，全教總認為，此修正草案是讓軍公教退休制度和勞退、私校退撫趨近一致的修法，朝野立委立場一致，社會共識度也高，是最沒有爭議的修正，應該儘速通過。

至於月退休金調整機制，草案加入「消費者物價指數累計成長率達正負百分之五時，…另訂調整比率…」之具體調整依據。侯俊良表示，消費者物價指數是涵蓋數萬種商品調查後的結果，跟實際民生未必相符合，「17項重要民生物價指數」涵蓋的是日常生活所需的食物和用品，才跟民生息息相關，呼籲變動依據應改為「重要民生物價指數」，且是在達到5％時就一定調整，而非還要考慮經濟環境、政府財政等。

對於已退休人員再任私校教職員限制刪除，全教總認為這是爭議極大的「雙薪肥貓」條款，對於既領退休金，又到私校領取豐厚月薪的「雙薪肥貓」，社會大眾普遍認為是不公不義，還佔據年輕人的職位，是極需要予以限制，且大法官解釋文並未認定限制是違憲的，反而認為可以「改採比例停發而非全部停發，以緩和不利差別待遇之程度。」侯俊良表示，相信會引起一番論戰及社會大眾的不滿，可說是爭議最大的修訂。

另回復年資補償金，全教總認為「年資補償金」是補償，不是年金，在這次年改中被錯殺，且軍人保留了「年資補償金」，已退公教人員領到滿，在職公教卻一毛都領不到，顯然是不公平的選擇性改革，期盼能順利達成回復的共識。

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