3人意外同桌！江啟臣、連勝文互動熱絡 柯文哲被晾在一邊

國民黨主席江啟臣（右）、國民黨智庫副董事長連勝文（左）等人30日出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，一起舉杯隔著大圓桌向柯文哲致意。（記者廖振輝攝）

2021/03/30 21:07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣與有意參選黨魁的國民黨智庫副董事長連勝文互有閒隙，今晚在全國地方議會議長、副議長聯誼座談會晚宴上碰面，恰巧7年前在台北市長選戰中擊敗連勝文的台北市長柯文哲也同桌，在柯文哲面前，連勝文、江啟臣互動格外熱絡，明顯親疏有別。

提前離席的江啟臣受訪時，面對媒體詢問與連勝文碰面是否尷尬？江啟臣連稱，不會，強調他與連勝文是好兄弟，沒什麼好尷尬的。

對於媒體詢問與連勝文互動很多，江啟臣則說，這很正常，還要媒體別過度聯想，強調自己與連平常就是好兄弟、好朋友﹔至於與柯文哲的互動，江啟臣說，就只有向柯敬酒。

對於中廣董事長趙少康稱，如果自己無法競選國民黨主席，將支持前高雄市長韓國瑜，連勝文表示，他沒看到相關新聞，至於趙少康要支持誰，那是趙的自由。

媒體追問，未來是否可能支持韓國瑜？連勝文則說，他還沒有與韓國瑜討論到這個事情。

由於今晚這場活動藍營人士居多，因此較晚到場的連勝文，一進入會場時就獲得在場人士關注。

連勝文在逐桌敬酒時，曾在台北市議員桌附近與柯文哲擦身而過，兩人零互動，當連勝文坐回到主桌時，柯文哲也走到同桌，等待向連勝文敬酒致意，但因為連勝文與周邊同黨人士互動熱烈，柯文哲也只能乾苦等，直到連、柯四眼相望後，兩人才拿起酒杯互敬對方，但連勝文又隨即轉身與旁人互動，與柯文哲一句話都沒有對上。

有趣的是，雖然江、連心結頗深，但在柯文哲的面前，今晚江、連關係似乎顯得相當熱絡。

連勝文事後表示，他因為肚子很餓又晚到，做為一名客人，他就做客人應該做的事情，與大家寒喧，至於與柯文哲同桌，他說，眼神有瞄到時就敬（酒）一下，這是做客人的禮貌。

媒體追問，之前曾與柯文哲有交鋒經驗，連勝文說，公共議議歸公共議題，做客人歸做客人，這是兩個不同的事情。

有關與江啟臣的互動，連勝文說，他今天與江啟臣談到台中山區一個藍球隊的感人故事，並建議江去給這些小朋友鼓勵一下。

最晚離開的柯文哲在離去前，對於媒體詢問事前是否知道連勝文要來，他僅搖頭表達不知道﹔至於是否氣氛有些尷尬？他則說，「不會吧！時間這麼多年了，自然了。」

台北市長柯文哲（前左）30日出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，與同桌的國民黨主席江啟臣、國民黨智庫副董事長連勝文等人沒有太多互動。（記者廖振輝攝）

「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」今晚舉辦晚宴，國民黨主席江啟臣（右）、國民黨智庫副董事長連勝文（左）都出席，兩人互動熱絡。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲（前）、新北市長侯友宜（後）出席「110年全國地方議會議長、副議長第一次聯誼座談會」晚宴，侯友宜抵達時向柯文哲拍肩問候。（記者廖振輝攝）

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