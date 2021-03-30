國營事業預算朝野協商破局 國民黨：即日起退出協商

立法院今天進行國營事業預算案進行朝野黨團協商。（記者簡惠茹翻攝）

2021/03/30 20:16

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天進行國營事業預算案朝野黨團協商，但是國民黨不滿提案國營、公股公司董事長、總經理設立年齡上限遭保留，休息時間集體離席後未再進場，國民黨更在會後發聲明指出，即日起退出110年度國營事業預算審查協商。民進黨團幹事長劉世芳對此表示，國民黨根本就不想談，一開始也根本就不想來，才會講一些有的沒的。

立法院去年第10屆第2會期未能於法定會期內完成今年度中央政府總預算案和國營事業預算案審議，立法院朝野黨團今天下午繼續協商「中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分」。

會議從一開始討論第一、二案大陸地區和國外差旅費就卡關，國民黨立委陳玉珍質疑，大陸地區差旅費有存在的必要嗎？兩岸有往來必要嗎？有需要跟大陸繼續往來嗎？民進黨政策就是堅壁清野，兩岸往來有沒有被滲透的危險，都不會抗中保台嗎？民進黨團總召柯建銘則說，陳玉珍落入自己的邏輯矛盾，兩岸之間還是有往來，難道沒有嗎？由於爭論不休，立法院長游錫堃裁定保留。

協商過程接著討論到國民黨團所提通案第10案的時候藍綠兩黨雙方再度交火，國民黨提案要求各部會所屬國營公司、政府主導之公股公司，自明年起政府派任董事長、總經理、執行長，初任者年齡不得逾65歲，續任者如已經逾65歲每年須報經行政院核准，惟最高不得超過70歲。

國民黨立委曾銘宗說，2014年民進黨團總召柯建銘等人就曾提案要求財團法人的政府代表出任年齡不得逾62歲，任期屆滿前滿65歲應於3個月內撤換。國民黨立委陳玉珍指出，時代在改變，應該給青年才俊更多機會，讓人才可以流動。

柯建銘則回應，他當年的提案只是用當年度，而且當時和現在時空背景已經不一樣了，要與時俱進。國民黨團總召費鴻泰更直指，柯建銘應該要對於2014年寫出這樣的東西要感覺羞愧道歉。

民進黨團書記長羅致政則說，現在很多社會上重要企業，按照國民黨邏輯，郭台銘、張忠謀都很早就要退休了，如果有一天張忠謀想為國營事業服務，結果還會被說你太老。

游錫堃見雙方仍沒有共識，因此裁定保留，可是費鴻泰一聽到本案要保留，接著表示，此案保留國民黨就退出協商，不是你們喜歡就通過，不喜歡就保留，等你們想清楚後再來協商。

柯建銘則回應，請國民黨稍安勿躁，不要把題目無限放大，今天都還可以談，很多事情可以討論，不能說這條不答應就不協商，不要用小小的點來引爆。

雙方劍拔弩張，僵持不下，游錫堃因此宣布休息5分鐘，但是休息時間結束後，國民黨團仍未進場協商，游錫堃宣布，國民黨團在中場休息後離場，目前尚未進場協商，所以今天協商無從繼續進行，下次協商日期，請立法院秘書長林志嘉先與各黨團溝通後再發函通知。

會後國民黨團發出新聞稿指出，即日起退出110年度國營事業預算審查協商，現在國營事業、財團法人董監事更是充滿酬庸，赤裸裸的派系分贓，民進黨政府如此縱容派系分贓、任用私人，不給年輕人機會，強烈譴責民進黨政府雙標無極限，徹底秀下限。

民進黨團幹事長劉世芳對此表示，國營事業人事絕對不是民進黨派系分贓，我們看到目前很多國營事業和其他相關人員，都很認真努力做事，表現不好有內部稽核，一碼歸一碼，國民黨本來就不想談才會講一些五四三。

劉世芳說，而且今天討論的提案沒有一個是民進黨提的，已經陸續通過很多國民黨團的提案，針對國營事業年齡民進黨也不是全案反對，而是認為要有討論空間，結果國民黨休息時間就走人。

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