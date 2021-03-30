蔡英文宴請惠恕仁總統 美國駐帛琉大使也在座

蔡英文總統今晚在台北賓館宴請帛琉總統惠恕仁伉儷，兩人碰肘打招呼。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2021/03/30 19:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚在台北賓館宴請帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）伉儷，等一行人。晚宴開始前，蔡總統親自於台北賓館洋館大門迎接惠恕仁總統等一行，寒暄問候後一同前往會場。特別的是，司儀逐一介紹與宴賓客，美國駐帛琉大使倪約翰伉儷也同在受邀之列，不僅說明台灣與帛琉關係緊密，也顯示美國高度支持台帛深化彼此交流。

蔡英文稍早在總統府會見惠恕仁總統時也表示，「台帛旅遊泡泡」是兩國合作歷史性一刻，相信透過「台帛旅遊泡泡」可以一起告訴全世界，疫情過後，安全的旅遊模式是可行的，並期盼迎接後疫情時代，台帛能持續緊密往來，一起實現更好的未來。

在晚宴上，總統舉杯向全體賓客祝酒，晚宴旋即開始。席間，賓主互動熱絡，氣氛輕鬆融洽。

包括總統府秘書長李大維伉儷、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、原民會主委夷將．拔路兒、我駐帛琉大使周民淦伉儷、美國駐帛琉大使倪約翰伉儷、帛琉副參議長馬克萊、眾議院衛生委員會主席卡薇琦、參議院外交委員會主席惠梅森、帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei Louisa Olkeriil）等人也出席晚宴。

蔡英文總統今晚在台北賓館宴請帛琉總統惠恕仁伉儷等一行人，親自於大門迎接。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

蔡英文總統今晚在台北賓館宴請帛琉總統惠恕仁伉儷等一行人，美國駐帛琉大使倪約翰伉儷（見圖）也在座。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

蔡英文總統今晚在台北賓館宴請帛琉總統惠恕仁伉儷。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

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