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    中國人大全票通過修改香港選制 陸委會：自行戳破一國兩制假象

    中國人大常委會今日全票通過修正香港選制，陸委會強調，中共的作為再度自行戳破「一國兩制」假象，台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。（資料照）

    中國人大常委會今日全票通過修正香港選制，陸委會強調，中共的作為再度自行戳破「一國兩制」假象，台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。（資料照）

    2021/03/30 18:43

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國全國人大常委會會議今日以167票全票通過香港基本法附件一和二的修訂案，亦即香港特首及立法會產生的細部辦法，以落實「愛國者治港」方針；對此，陸委會今日強調，中共的作為再度自行戳破「一國兩制」假象，台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。

    據中媒報導，負責選舉香港特首的選舉委員會增加300名成員至1500人，並從原有4個界別增為5個，分別是工商、金融；專業界；基層、勞工、宗教界；立法會議員及地區組織；人大代表、政協香港代表、全國性組織香港成員共5個界別。區議會議員117席全數取消。

    至於香港立法會議員席次，從原本70席增加至90席，負責選舉香港特首的選舉委員會，可任命其中40名立法會議員，其餘議席各由30名功能組別議員和20名地方議席議員擔任。

    新選制將設立「候選人資格審查委員會」，負責審查選舉會、特首及立法會參選人資格，並引入香港維護國家安全委員會就參選人是否符合「擁護」和「效忠」要求，做出審查意見書，候選人資格審查委員會將根據國安委意見書做出候選人資格確認的決定。

    陸委會表示，中共此次採取一步到位的做法，主動修改香港特首、立法會選制，為未來港人參選設立重重關卡，確保所謂的「愛國者治港」；未來香港選舉將由國安機構主導，而非人民做主，突顯中共極度畏懼民主、缺乏制度自信。

    陸委會指出，中共的作為致令香港民主人士的參政空間遭大幅限縮，「高度自治」被破壞殆盡，台灣與全世界的民主國家對香港的民主沉淪同感痛心。中共的作為也再度自行戳破「一國兩制」的假象，愛好民主自由的台灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。

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