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    蔡英文接見惠恕仁伉儷 美駐帛琉大使未入府

    隨行訪問團的美國駐帛琉大使倪約翰。（記者廖振輝攝）

    隨行訪問團的美國駐帛琉大使倪約翰。（記者廖振輝攝）

    2021/03/30 18:31

    〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今下午在總統府接見帛琉總統惠恕仁伉儷，然而，此次隨行訪問團的美國駐帛琉大使倪約翰未進總統府。總統府發言人張惇涵對此表示，此次於總統府內的會談，是兩國元首與政府官員會談，基於外交禮儀，美國駐帛琉大使並未進總統府，但大使及夫人會出席今晚晚宴。

    台灣在西太平洋友邦帛琉的總統惠恕仁28日率團訪台，美國駐帛琉大使倪約翰也隨行。蔡總統今下午接見惠恕仁伉儷，還特別在總統府一樓門口迎接，全程網路直播。

    張惇涵表示，對於這場接見，總統府今天也第一次啟動直播的新玩具，從門口、敞廳、三樓到晴廳門口、晴廳裡面，一共有5個直播鏡頭，由上向下拍攝，其中有2個鏡頭是遙控，而非手動的。蔡英文從門口開始接待惠恕仁，2人一路走過敞廳、爬上樓梯、轉進晴廳的行徑路線與畫面都全部入鏡。

    張惇涵表示，此次帛琉總統惠恕仁訪台，雖然並非定位為國是訪問，但較非元首級訪賓不同之處在於，總統依照外交禮儀，親自至敞廳迎接友邦總統，並一路步行至晴廳進行會談。

    張惇涵說，因此，這次兩國元首的會談，總統府的直播也特別出動多角度攝影機，在不影響動線的情況下，盡可能將所有儀節呈現，表達對我國友邦元首之誠摯歡迎，以及對台帛邦誼之重視。

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