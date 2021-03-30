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    首頁　>　臺北市

    怎麼了？萬華轎車翻車 四輪朝天

    台北市萬華區中華路轎車翻車，整輛車180度翻轉四輪朝天。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市萬華區中華路轎車翻車，整輛車180度翻轉四輪朝天。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/03/30 18:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕一輛轎車今天下午4點左右行經台北市萬華區中華路、漢口街口，在中華路上翻覆，駕駛自行脫困，警消在對駕駛檢傷後，請到派出所釐清肇事原因。

    警方說，42歲吳姓男子今天下午4點左右開車行經中華路、漢口街口時不慎翻車，整輛車180度翻轉，四輪朝天，吳男自行爬出脫困。警方初步調查並無酒測，已將駕駛帶回派出所調查。

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