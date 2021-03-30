立院總質詢結束 蘇貞昌：執政團隊要做到好還要更好

總質詢結束後，行政院長蘇貞昌向民進黨團總召柯建銘、立法院副院長蔡其昌及民進黨籍立委感謝致意。（記者劉信德攝）

2021/03/30 17:56

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今進行本會期最後一天的施政總質詢，行政院長蘇貞昌在質詢結束後，應主持院會的立法院副院長蔡其昌之邀，簡短發表感言；蘇揆表示，世界各國因為武漢肺炎疫情方興未艾，以至於受衝擊非常巨大，台灣在「最壞的時代，做出最好的成績」，但執政團隊一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好。

今是立法院第10屆第3會期最後一天的施政總質詢，國民黨立委吳怡玎質詢結束後，也代表本會期自3月2日起對行政院長蘇貞昌的施政方針及施政報告進行質詢，已於今日詢答完畢，蔡其昌也邀請蘇揆再度至發言台說幾句話。

蘇貞昌表示，施政報告並備總質詢已經結束了，這段期間非常感謝立委給行政團隊許多肯定、鼓勵和指教，行政院非常重視各位立委在這段期間給行政團隊的鞭策，以及提出各種寶貴的意見，都會研究、參採。

蘇揆說，當大家看到世界因武漢肺炎疫情方興未艾，以至於受衝擊非常巨大，台灣在最壞的時代，做出最好的成績，但執政團隊一點都不敢沾沾自喜，一定好還要做到更好，同時百年大旱仍未過去，執政團隊更是戒慎恐懼，因此在各方面還會更努力，還請立委支持和指教。

同時，蘇揆指出，在總質詢結束後，接著立法院就要進行法案審查，行政院送來許多法案，還特別要請立委們多多支持。

在蘇貞昌簡短談話結束後，立法院民進黨團總召柯建銘偕本會期民進黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政等人，向蘇貞昌問候致意，隨後一同合影，為本會期施政總質詢畫下完美句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法