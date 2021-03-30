台灣再度發現全新品種白松露 10年後有望進入量產

繼「深脈松露」後，林試所再度發現全新品種白松露「小西氏石櫟松露」。（林試所提供）

2021/03/30 18:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼2019年林試所發表在台灣溪頭發現世界全新品種「深脈松露」後，又在台灣發現世界新種「小西氏石櫟松露」，且於實驗室培養菌絲成長快速，未來待移種野外技術成熟後，被譽為餐桌鑽石的「白松露」將能成為國人餐桌上一道美麗風景。

白松露的國際價格每公斤落在台幣7.5萬元，白松露產區大多都是在歐洲，台灣其實也有白松露，繼「深脈松露」後，2018年該所助理研究員林介龍在海拔約1千多公尺的高雄六龜研究中心附近多納森林，在台灣原生樹種的小西氏石櫟樹根的土裡意外發現白松露，挖掘後帶回由研究員傅春旭分析，發現該朵「白松露」為全新品種，因此以首次發現的宿主來命名，團隊除在原本的多納林道尋找外，也於高雄、屏東、台東等類似海拔山區尋找，去年終於在地理氣候條件相近的台東利嘉林道長尾尖葉櫧林地，發現小西氏石櫟的第2個生育地，並挖出大小不一的17顆白松露。

傅春旭指出，目前在台灣發現的白松露如深脈松露、小西氏石櫟松露都較法國產的白松露較小，台灣的全新品種松露目前最大直徑約3公分，但氣味有著獨特清香，並具有強烈的穿透力等，但因為目前發現的白松露量少，他也坦承目前只有乾製後保存做研究，「還沒有人真的吃過小西氏石櫟白松露」。

發現新品種後，林試所立刻著手菌種保存工作，並開始研發人工培養，目前已完成固態與液態的菌絲培養，也正在進行可能寄主苗木的試種後發現，同海拔的五葉松、二葉松、華山松等都可讓小西氏石櫟松露形成菌根，因此未來如果可以半人工栽培，寄主苗木將會是松科與殼斗科樹木為主。

傅春旭補充，小西氏石櫟松露所栽培出的菌體，若用來接種合成菌根苗木，預計還要10年的時間才可望量產，但他也說，2019年發現的深脈松露已技轉給業者，業者目前已在南投購地10幾公頃，目前正在整地準備投入生產。

小西氏石櫟松露由林試所森林保護組助理研究研林介龍發現。（記者楊媛婷攝）

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