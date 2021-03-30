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    人安基金會據點燒毀募便當助弱勢 呱吉相挺籲捐物資

    人安基金會萬華據點慘遭火災，仍在騎樓發放便當助弱勢。（人安提供）

    人安基金會萬華據點慘遭火災，仍在騎樓發放便當助弱勢。（人安提供）

    2021/03/30 17:40

    〔記者郭安家／台北報導〕人安基金會萬華平安站3月27日晚間10點火災，人安基金會表示，樓上8名住戶第一時間逃出火場，無任何傷亡，僅造成1樓發餐物資及設備損壞，目前供餐服務改於騎樓提供便當外帶。而台北市議員邱威傑也在臉書說，目前他們最需「白米、泡麵、罐頭」，呼籲大家捐助物資，讓人安基金會繼續提供支援。

    人安基金會表示，萬華平安站於1994年成立，持續提供街友、寒士與單親媽媽各項弱勢關懷服務，主要服務內容提供午晚餐防飢及夜宿服務，並舉辦三節活動、義診與社會福利轉介等服務，並協助給魚給竿、拉人一把；待拉單媽、待拉婦女輔導烤地瓜謀生服務。

    人基金會表示，受火災影響，部分設備損毀無法正常供餐及提供盥洗服務，僅仰賴提供便當外帶維持寒士維生服務。人安基金會創辦人曹慶高齡90餘歲，仍到平安站關心，擔憂住民安全，並交代發餐給寒士，服務要努力維持。

    人安萬華站站長林學志表示，萬華站一天供應2餐，服務68至75人次，每週五會加發週六跟週日乾糧，原本與菜商合作，將賣相不佳蔬菜烹煮供餐，遭遇火災後，目前是跟社會大眾募集便當，民眾可與萬華站聯絡，並直接叫便當外送至現場，也有愛心業者多送便當。他說，萬華站預計約3、4個月重建期，現在也需要尋求裝修業者幫忙，清運火災垃圾。

    人安基金會呼籲大眾善款協助，劃撥帳號50353406（人安基金會）或線上捐款，或轉帳台灣銀行高雄分行（代碼004 ）011-001-004-701，戶名「財團法人人安社會福利慈善事業基金會」；請捐款者捐款時聯絡（02）2336-1247萬華站林站長。

    人安基金會萬華據點慘遭火災。（人安提供）

    人安基金會萬華據點慘遭火災。（人安提供）

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