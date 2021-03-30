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    首頁　>　臺北市

    馬吳520起可赴中港澳 總統府駁開綠燈：返台後仍應申報

    前總統馬英九和前副總統吳敦義的出境管制期限到今年5月19日，總統府表示，若欲前往中國，仍必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。（資料照）

    前總統馬英九和前副總統吳敦義的出境管制期限到今年5月19日，總統府表示，若欲前往中國，仍必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。（資料照）

    2021/03/30 16:21

    〔記者蘇永耀／台北報導〕針對《風傳媒》一則「獨家》馬英九、吳敦義520起赴中港澳交流，總統府開綠燈！不必行前核准，返台後申報即可」之報導，總統府發言人張惇涵今日表示，總統府涉密管制人員的出境管制，皆依照「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理。實際上，總統府也曾依照相關法規及程序，多次同意馬前總統、吳前副總統，於卸任後出境至非中國及港澳地區。

    張惇涵表示，因應立法院於2019年5月完成「國家機密保護法」部分條文修正，總統府依照修法精神，將重要涉密人員的出境管制期間延長2年，無論國民黨或民進黨執政時期的政務人員皆一體適用。而現任者在未來卸任後，也必須適用相同的法律及標準，皆是以更嚴謹方式，保護國家機密、確保國家安全。

    張惇涵指出，依照相關法規，馬前總統及吳前副總統之出境管制期限至今年5月19日。然而，對於總統府出境管制期間屆滿者，若欲前往中國，仍必須依照「兩岸人民關係條例」規定辦理，返台後應向總統府申報。

    最後，張惇涵強調，總統府必須依法行政，自然沒有所謂「開綠燈」問題，更沒有報導所稱過度政治臆測之「三部曲」。

    前總統馬英九和前副總統吳敦義出境管制到今年5月19日為止，總統府發言人張惇涵表示，2人若赴中港澳交流，依兩岸人民關係條例規定，返台後仍應向總統府申報，並無所謂「開綠燈」問題。（資料照）

    前總統馬英九和前副總統吳敦義出境管制到今年5月19日為止，總統府發言人張惇涵表示，2人若赴中港澳交流，依兩岸人民關係條例規定，返台後仍應向總統府申報，並無所謂「開綠燈」問題。（資料照）

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