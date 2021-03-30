毛小孩玩具近4成標示不合格 消基會︰恐藏吞食、致癌危機！

消基會針對市售毛孩玩具抽測，發現恐藏吞食、致癌危機。（記者楊綿傑攝）

2021/03/30 16:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕毛小孩比小孩還多，寵物玩具安全不得不慎！消基會今天公布市售寵物玩具檢測，不只部分樣品檢測出可能致癌的塑化劑、多環芳香烴，超過25%的樣品還有誤吞及窒息危險，且高達38.5%樣品標示不合格，而這些不只威脅寵物健康，對飼主及家中嬰幼兒也有影響，呼籲有關單位研訂相關標準。

寵物玩具成份目前無相關標準 消基會呼籲有關單位研訂

消基會引內政部與農委會推估數據，今年的台灣寵物總數可能將達史上新高的300萬隻，比同期的孩童數多出12萬以上，顯示家中有寵物的家庭越來越多，而寵物玩具存在突破百億元的商機，因此與台灣玩具暨兒童用品研發中心實驗室共同進行這項檢驗。

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心董事長黃獻平說明，透過市面購買26件寵物玩具樣品，其中有7件未通過物理性測試，包括尖角或突出，零件間連結不牢固易脫落，在寵物啃咬或撕抓情況下，可能導致誤吞或窒息的危險。

另外，有1件則檢出會干擾內分泌作用、影響免疫系統和神經發育，甚至致癌的塑化劑DINP，其含量為22.90％，因目前國內無針對寵物玩具相關標準，若以CNS 4797「玩具安全」規定含量不得超過0.1%，超標達到229倍。同件樣品也檢出會致癌的多環芳香烴「萘」達11.18ppm，超過參考CNS 15503「兒童用品一般安全要求」規定的10ppm以下。

而在商品標示方面，有16件標示不完整，其中5件樣品無沒有任何商品標示。消基會指出，標示不符合規定的商品，依「商品標示法」第15條規定，主管機關應通知生產、製造或進口商限期改正，屆期不改正者，處2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

黃獻平表示，標示不合格的佔比相當高，而寵物是家庭中的一分子，毛小孩玩具的安全需要大家一起關心，因為這不只是寵物本身的安全，其他家庭成員也都會有影響。呼籲政府從標示就要思考如何做規範，相關檢驗初期也可以現有玩具標準CNS4797做重點性檢驗，再逐漸擴大。

寵物玩具不僅關乎寵物本身安全 也會影響其他家庭成員

黃獻平提到，寵物周邊商品據估計產值大概超過100億，寵物店也已超過2000家，養寵物是趨勢，所以包括籠子、寵物衣服、相關用品都可能潛藏重金屬、塑化劑等，未來會逐步關心各種商品安全性。

消基會董事黃慧璧則提醒，飼主在選寵物玩具時應該注意，不要挑裡面有東西會掉出來的，或是有洞洞的，且玩玩具時飼主要在旁邊一起玩，如果破損而零件掉出來，就可以阻止毛孩們吞下去。

黃慧璧認為，建議飼主跟寵物一起玩培養感情，即便寵物已經很老，不管是丟很短距離牠去撿，或是飼主玩時牠過來撥弄，這都是很簡單的訓練，可讓寵物頭腦不那麼快退化，也能促進肢體靈活，降低牠們在生活中受傷機率。

毛孩玩具近4成標示不合格，消基會籲研訂檢驗標準。（記者楊綿傑攝）

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