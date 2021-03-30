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    首頁　>　臺北市

    北捷大安站驚見「神秘三角地帶」放滿盆裁 原來是遮詭異扶手設計

    遭民眾質疑當初為何要這樣設計後，北捷和捷運局乾脆放滿盆裁遮蔽。（記者楊心慧攝）

    遭民眾質疑當初為何要這樣設計後，北捷和捷運局乾脆放滿盆裁遮蔽。（記者楊心慧攝）

    2021/03/30 16:04

    〔記者楊心慧／台北報導〕捷運大安站階梯被擺滿盆裁，仔細一看竟是樓梯扶手設置有問題，台北市議員簡舒培今下午到場現勘，她受訪表示，法規的設置要求樓梯寬度3米的話中間必須有扶手，但扶手最下方的部分已超過3米，所以捷運局和台北捷運公司就設置扶手，沒想到造成一塊「神秘三角地帶」，捷運局就將這塊圍起來，經民眾反映不解為何要圍起來，最後捷運局乾脆放滿盆裁。

    原本北捷、捷運局將這塊「神秘的三角地帶」封起來，但遭民眾質疑當初為何要這樣設計。（取自聲量看政治）

    原本北捷、捷運局將這塊「神秘的三角地帶」封起來，但遭民眾質疑當初為何要這樣設計。（取自聲量看政治）

    簡舒培認為，可思考將樓梯最上方沒有到寬度3米之處的扶手拆除，大家上下樓都可以通行，而不是放滿盆裁，捷運局和北捷應該要好好思考一下，否則會讓市民覺得，這個政府在設計時就有誤，後續處理的方式更讓人傻眼，不知道市府在幹嘛。

    遭民眾質疑當初為何要這樣設計後，北捷和捷運局乾脆放滿盆裁遮蔽。（記者楊心慧攝）

    遭民眾質疑當初為何要這樣設計後，北捷和捷運局乾脆放滿盆裁遮蔽。（記者楊心慧攝）

    台北市捷運工程局第二工程處副處長程道信表示，議員的提醒將回去再檢討，看是否可行，並和北捷研議改善的方式，至於種盆裁的想法，只是暫時的簡單處理，後續會和北捷討論看是否有更好的處理方式。

    樓梯扶手設置有問題，而被封起來。（記者楊心慧攝）

    樓梯扶手設置有問題，而被封起來。（記者楊心慧攝）

    媒體詢問為何會設計這麼寬的樓梯？程道信解釋，因為有逃生的功能，而設置喇叭口樓梯，原來的設計是兩處交匯，樓梯下方就是喇叭口。

    議員簡舒培下午到現場會勘。（記者楊心慧攝）

    議員簡舒培下午到現場會勘。（記者楊心慧攝）

    但簡舒培也在現場質疑，後來增設樓梯後，這段被封起來，也就沒有達到喇叭口的逃生效果，要求捷運局、北捷等相關單位，盡快研議處理方式。

    北捷表示，網路上確實有不少民眾反映，針對各界意見，為減少民眾疑慮，以及誤入，先暫時做綠美化。

    建管處表示，樓梯寬度超過3米需設置扶手，不過沒說一定扶手要設置在正中間，後續捷運局、北捷可再和新工處討論如何修改。

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