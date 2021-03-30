美女圖吸客搭配創業圓夢計畫行騙 刑事局查獲詐騙機房

警方逮捕張男為首的詐騙機房。（記者姚岳宏翻攝）

2021/03/30 15:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市有詐騙集團在網路盜取美女圖，透過臉書、Instagram、LINE等軟體亂槍打鳥尋找男網友，表示可提供年輕人創業圓夢計畫，佯稱投資期貨、ETF權證可「保證獲利，1至2天便有10-30%利潤」，其中1個機房才成立1個月，獲利就超過100萬元，刑事警察局循線到中山區逮捕19歲張姓男子為首的5人機房，擴大清查中。

刑事局偵二大隊第二隊於165反詐騙平台過濾情資發現，有詐騙集團透過各種網路社群及通訊軟體註冊假帳號，隨機找男網友搭訕，機房成員先以「美女」身份與被害人聊天，再慢慢導入投資話題，並引介更專業的「數據師」說明投資流程。

一開始會先哄騙被害人投入1000元至3000元不等金額，1天後詐騙集團會先給予10%利潤，還讓被害人領回投資金額，待時機成熟後，「數據師」會推出新人優惠方案，有10萬元、20萬元、30萬元及40萬元方案，其中40萬元更保證獲利161萬元以上，等被害人支付大筆金額後，再以出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金。

警方調查，該集團使用假投資詐欺網站「dgc.mxproo.com」（MXPro多元化資產管理）、「bke.zeax8.com」（ZEAX），在網站內顯示虛偽投資標的指數，營造聽取「老師」投資指示即可獲利之假象，惟被害人在網站上所看到的獲利金額龐大，但皆為詐欺話術及假象，該獲利金額均無法兌現。

警方蒐證完備後，上週攻堅搜索位於中山區新生北路的詐騙機房據點，逮捕張男等5嫌到案，初步調查發現該詐團於2月至3月間，短短1個月獲利逾100萬元，警方懷疑這只是其中一個機房，正清查被害人當中。

警方呼籲，國人使用網路交友社群軟體請謹慎小心，不要聽信「穩賺不賠、利潤極高」之投資標語，若有遭上述假投資網站（MXPro多元化資產管理、ZEAX）詐騙之民眾請儘速前往轄區警局報案。

警方搜出上手教導詐團的聊天重點。（記者姚岳宏翻攝）

詐團的圓夢計畫。（記者姚岳宏翻攝）

詐團群組內針對達不到業績的人措辭很嚴厲。（記者姚岳宏翻攝）

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