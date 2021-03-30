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    首頁　>　臺北市

    外界批評AZ疫苗效力較差 醫師解釋無法比較優劣原因

    針對我國採購的AZ疫苗陸續傳出效力比其他疫苗差等評價，衛福部疾管署防疫醫師林詠青說明，疫苗臨床試驗在不同地區、針對不同族群接種，無法直接比較效力優劣。（指揮中心提供）

    針對我國採購的AZ疫苗陸續傳出效力比其他疫苗差等評價，衛福部疾管署防疫醫師林詠青說明，疫苗臨床試驗在不同地區、針對不同族群接種，無法直接比較效力優劣。（指揮中心提供）

    2021/03/30 15:41

    〔記者林惠琴／台北報導〕針對我國採購的阿斯特捷利康（AZ）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，陸續傳出效力比其他疫苗差等評價，但衛福部疾管署防疫醫師林詠青今日說明，這種說法是「迷思」，因為疫苗臨床試驗在不同地區、針對不同族群接種，無法直接比較效力優劣。

    林詠青解釋，藥廠進行武漢肺炎疫苗的臨床試驗時，多是在不同地方、針對不同族群接種，且不同地方流行的病毒株不一樣，無法直接比較效力優劣。以考試為例，若要比較2張考券哪張比較難，但卻是在不同地方考、由不同作答的人，其實就很難比較。

    林詠青認為，若要比較疫苗效力的優劣，應該在同一地方、針對同一族群接種，有些人打A疫苗、有些人打B疫苗，再進一步就結果分析，較能夠釐清疫苗的效力。

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前對於疫苗實際的保護力 與免疫力維持時間，仍缺乏科學證據，全球打疫苗較多的國家若疫情呈現下降，也都有搭配戴口罩、維持社交距離等措施。

    莊人祥指出，最近有看到美國疫苗又上升，可能是當地3月有春假，加上可能因為疫情下降而有鬆懈所致，因此儘管疫苗打得很好，疫情仍有上升趨勢，顯示打疫苗雖然可降低預防感染與避免重症外，卻還是有可能短暫感染、傳染給別人。

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