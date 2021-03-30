8成北投在地里長連署反淡北道 民代批柯P竟允侯願意幫

台北市議員黃郁芬今痛批，柯文哲失去北市長立場，「台北市民投票選你當市長有什麼意義！」（圖：擷自黃郁芬臉書）

2021/03/30 15:54

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨到新北市五股參加雙北合作交流平台年度市長層級會議，針對引爆台北市民不滿的淡北道路，柯文哲受訪說允諾盡力幫忙淡北道路案，侯友宜則說尊重、體諒台北市民的不同意見。對此，台北市議員黃郁芬今痛批，表定55分鐘會議只開30分鐘就結束，柯根本被侯牽著鼻子走，失去北市長立場、原則，「台北市民投票選你當市長有什麼意義！」

黃郁芬表示，侯友宜刻意塑造「台北市支持淡北道路」形象；結果柯表示，「台北市的原則是『儘量幫忙！』」配合侯口徑的回應令人遺憾，也難怪會有人批評市長為了營造「藍白合」形象、為拉攏國民黨政治明星，忘記了自己為台北人服務的責任，把自己的聲望置於所有市民的生活之前；換到的是侯友宜的政績，還有淡海新市鎮可繼續攀升房價。

黃郁芬說，本月初才有35位、高達8成北投區在地里長連署，集體反對目前的淡北道路的規畫，不希望北投交通因此惡化；現在淡北道路規畫，無法解決淡水交通問題，更 極有可能造成北投大塞車，北市要怎麼因應？

黃郁芬說，北市一貫說法是「新北市會提出交通調控機制」，無視新北市提出的交通調控機制，沒有具體機制，也無法說清楚在什麼流量、什麼情況下，由誰來決定主導調控，更避談在毫無任何匝道出入口的設計，很可能 只會讓淡北道路變成超大型停車場的窘境。

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