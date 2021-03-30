《天堂2M》遭爆出現文字獄 「新疆」、「習近平」打不出來

南韓遊戲大廠NCSOFT上週在台、日兩地同步上市《天堂2M》手機遊戲，未料正式推出不到7天，已有玩家發現遊戲內藏有文字獄。（圖擷取自巴哈姆特網友貼文）

2021/03/30 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕目前最紅手機遊戲《天堂2M》居然出現文字獄，遊戲中除了涉政治部分詞語外，甚至連地名、顏色及許多日常用語也遭禁，作為韓國直營的遊戲公司，在台灣推出的版本出現嚴重詞語問題，除了某些詞語會變「**」外，若在遊戲中連續輸入遭禁用詞語超過5次，玩家便會遭禁言10分鐘。此外，包含「天安門」、「新疆」、「習近平」等字詞都打不出來，有網友表示，雖然其他遊戲也會有禁用詞語部分，但數量沒有到《天堂2M》這麼多，直呼「文字獄太誇張」。

南韓遊戲大廠NCSOFT上週在台、日兩地同步上市《天堂2M》手機遊戲，未料正式推出不到7天，已有玩家發現遊戲內藏有文字獄。有網友在《巴哈姆特》PO文表示，《天堂2M》「禁言太誇張」，包含地方名、人名與部分顏色等都遭禁，例如在遊戲中說黃色，會直接變成「**」，玩家表示，遊戲內的怪物有些得看黃色標誌，若有人問說要打哪隻怪，你回「黃色標誌」會直接變成「**標誌」，不小心打太多次還會遭禁言。

針對遭禁詞語部分，有網友PO文下留言指出，目前測試已知包含「天安門」、「新疆」、「習近平」、「殺人」等字詞都打不出來，甚至連「通知」、「工作室」都無法，全部都會變成「***」。而網友對此正反意見不一，有些人認為只要遊戲做得好就好，不過也有網友認為，這樣的禁言做法太誇張，稱雖然很多遊戲都會有各自禁止的詞語，不過數量遠低於《天堂2M》，認為不應該有這麼多禁用詞語。

有玩家近日表示，手機遊戲《天堂2M》出現文字獄情形，連部分顏色與日常用語打出後都會顯示「**」。（圖擷取自巴哈姆特網友貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法