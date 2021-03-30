惠恕仁總統訪台啟動旅遊泡泡 台美帛共促自由開放印太

外交部長吳釗燮（中）宴請帛琉總統惠恕仁，會前與AIT處長酈英傑（左）及美國駐帛琉大使倪約翰（右）共同發表談話。（記者王藝菘攝）

2021/03/30 15:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪問台灣啟動旅遊泡泡，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行來訪。外交部、帛琉總統府與美國在台協會（AIT）今同聲表示，台灣、美國及帛琉堅定承諾推動民主與自由開放的印太區域，並增進區域和平及繁榮，大使隨同來訪重申承諾，三方未來將更積極加強民主與良治、氣候變遷、數位健康、婦女賦權、農業貿易、海巡合作與網路安全等領域的合作。

帛琉總統惠恕仁訪台啟動「台帛旅遊泡泡」，AIT、外交部和帛琉總統府今分別發布相同內容新聞稿表示，台灣及帛琉傑出的抗疫表現成功地促成此項成果。國際疫情期間，帛琉採納美國及台灣公衛體系的專業諮詢，在台美兩夥伴的協助下維持帛琉零確診案例。AIT細數，台灣及美國在國際疫情期間提供帛琉個人防疫設備、試劑與檢測設備，以及專家技術協助，美國1月開始提供帛琉COVID-19疫苗。然而，「台灣、美國及帛琉的夥伴關係並不僅限於公衛或防疫領域。」

台美帛共同說，台灣、美國及帛琉堅定承諾推動民主與自由開放的印太區域，並增進區域的和平及繁榮。過去75年來，美國及帛琉在「自由聯合協定」下是緊密的夥伴。台灣與帛琉自1999年建交以來，並肩支持和平以及以規則為基礎的國際秩序。帛琉不斷提倡台灣在多邊組織的國際參與，包括世衛（WHO）。台灣也持續與帛琉在其農業、漁業、醫療及公共衛生等領域的發展攜手合作，並強化人力資源、良善治理及基礎建設。

新聞稿接著舉例，外交部、AIT及帛琉透過兩次「太平洋對話」進行廣泛合作。外交部、原民會、AIT及日本台灣交流協會於2019年9月共同在帛琉舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首度移師海外的活動「南島語言復振國際論壇」。另美國及帛琉都是「我們的海洋大會」的成員，帛琉將主辦下屆大會，台灣也是積極參與的主要夥伴。

三方並表示，惠恕仁總統此次由美國駐帛琉大使倪約翰隨同來訪重申承諾，台灣、美國及帛琉未來將更積極加強在促進民主與良善治理、對抗氣候變遷、增進數位健康、促進婦女賦權、推廣農業貿易、強化海巡合作及增進帛琉網路安全等領域的合作。台、美、帛三方期盼在共享價值及共同利益的基礎上，持續並擴大夥伴關係，以促進自由、開放的印太地區。

外交部、帛琉總統府與美國在台協會（AIT）今同聲表示，台灣、美國及帛琉堅定承諾推動民主與自由開放的印太區域，並增進區域和平及繁榮。三方未來將更積極加強各領域合作。（取自帛琉總統府臉書）

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