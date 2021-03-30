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    抵制北京冬奧？ 陸委會：相關機關尚未討論

    陸委會發言人邱垂正今日表示，注意到國際上對於參與北京冬奧的各種意見，政府將持續關注，目前相關機關尚未就此議題進行討論。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正今日表示，注意到國際上對於參與北京冬奧的各種意見，政府將持續關注，目前相關機關尚未就此議題進行討論。（資料照）

    2021/03/30 14:44

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國在新疆大規模拘禁、奴役維吾爾族穆斯林等侵犯人權行為，引發國際社會呼籲抵制明年北京冬奧。對於台灣是否抵制北京冬奧，陸委會發言人邱垂正今日對外表示，我們注意到國際上對於參與北京冬奧的各種意見，政府將持續關注，目前相關機關尚未就此議題進行討論。

    邱垂正指出，有關我方參與體育賽事的注意事項，政府機關向來保持密切聯繫，協調溝通順暢，有兩岸奧會座談相關情形，得將由教育部體育署對外說明。

    據了解，明年2月4日北京將舉行冬季奧運會，150個國際人權組織將北京冬奧定為「種族滅絕奧運」並發起抵制，中國奧會今日上午與中華奧會舉行「兩岸奧會體育交流座談會」，直接拒絕陸委會派人出席旁聽。

    在兩岸冰凍僵局之際，中國奧會出席人員層級非常高，中國奧會主席苟仲文、中國奧會副主席高志丹、中國競技體育部長劉國永、中國奧會秘書長宋克勤、中國青少年體育部長王立偉、中國奧會科技部長張劍、中國奧會財務部副部長楊雪鶇、中國奧會副秘書長魏代順、吳監等人與會。

    台灣方面出席人員，有中華奧會主席林鴻道、中華奧會副主席蔡賜爵、張朝國、陳士魁、張煥禎、廖裕輝5人，以及馬政府前行政院發言人、中華奧會顧問孫立群等人，但陸委會今日不得其門而入，陸委會主委邱太三只能事前聯絡教育部，提醒兩岸往來相關注意事項。

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